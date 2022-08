La card di Pietrangelo Buttafuoco La quiete dopo l’addio

1 minuto per la lettura

Oggi, domani e un pezzo di cielo al tramonto: l’addio più che un arrivederci tra gli scoppi di colore per le strade. Solo questo c’è. E il momento è questo: “Verrà un nuovo temporale e finirà l’estate”. Succede tutto adesso e con quella perfetta messa in scena – “La quiete dopo un addio”, la canzone di Franco Battiato – si prende congedo dalla bella stagione. Sono poche le cose che restano alla fine di un’estate – il dolce malessere dopo un addio, insegna il Maestro – e poi c’è l’incostanza, e l’incoerenza anche, il passatempo e il perder tempo per tornare ad abitare la batteria del quotidiano: “la quiete dei colori autunnali a riflettersi sulle strade e sugli umori”. Ecco il temporale, ed ecco la fine dell’estate.