Il socialismo è morto con Craxi

1 minuto per la lettura

Il socialismo se n’è morto in Italia con Bettino Craxi. Punto. Come il fascismo con Benito Mussolini. Punto e virgola. A 23 anni dalla scomparsa di Craxi l’ultimo dei socialisti può essere raccontato come leader di un partito senza testamento e senza eredi. La storia del socialismo accompagna il Novecento italiano e il Garofano di Craxi è la modernità di un istante di una nazione riscopertasi ghibellina. Senza i due partiti guelfi – la Dc e il Pci – e per riavvolgere il nastro di una memoria eretica, da sempre presente ma immancabilmente conculcata. Come poi – regolarmente – accadde. Col sigillo impresso ad Hammamet. Con l’esilio. Punto, due punti. Punto e virgola.