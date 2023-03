1 minuto per la lettura

Tutto si tiene. E davvero aveva ragione Gramsci: l’egemonia del partito Falce e Martello s’invera nel nazionalpopolare. Dal selfie di Sergio Mattarella e Chiara Ferragni a Sanremo si arriva direttamente a Elly Schlein. Tutto per tramite di una sequenza: il batticuletto di Rosa Chemical su Fedez, quindi il bacio “alla francese” tra di loro, Amadeus alla guida dei progressisti come mai Pippo Baudo – pur sempre una colonna del Partito Popolare, sinistra Dc doc – si sarebbe potuto permettere, quindi il passaggio diretto dal Teatro Ariston alle primarie del Pd dove infine le gattare, i semi di soia, le tisane alla rucola, i cerchietti delle prof, i soliti monopattini, i diritti LGBTQRSTUVZ con tutta l’estetica della sardina, quella che fa un sol boccone della carcassa della Balena bianca democristiana, si prendono tutto senza far prigionieri (e però uno, uno solo – con Mattarella in ogni modo trionfante – lo salvano: il solito Dario Franceschini).