Esplode il “caso Paragon”: il governo ha un enorme problema di intelligence

5 minuti per la lettura

Le agenzie di intelligence italiane usano Paragon e il suo spyware Graphite? Se sì, quale uso ne è stato fatto?

L’ultima rogna si chiama Paragon e il suo spyware Graphite. Per Palazzo Chigi non sarà facile liberarsene. Il governo ha un problema con l’intelligence. Delle due l’una: o c’è un deficit di gestione degli apparati, oppure c’è un cattivo uso degli stessi apparati. La terza possibilità è che il deep state si sia sentito libero di agire a mani libere in un momento in cui sicurezza e immigrazione sembrano essere gli unici problemi della nostra vita. Complicato dire quale sia l’ipotesi peggiore. Di sicuro quello dell’intelligence è un tema che sta ossessionando palazzo Chigi.

I CASI INQUIETANTI



In due anni e mezzo sono letteralmente esplosi prima il caso Laudati-Striano alla Procura nazionale antimafia, decine di migliaia, “un verminaio”, di accessi abusi alle banche dati delle forze dell’ordine, dell’Agenzie delle entrate e di Bankitalia per frugare nella vita degli altri, specialmente di chi in quel momento aveva l’onere e l’onore della ribalta mediatica per motivi politici, sportivi, potere e di puro gossip.



Dopo pochi mesi è esploso un altro caso, quello dell’agenzia privata Equalize, un terremoto che ha scosso Milano – i vertici della Fiera sono stati costretti alle dimissioni – e che ha illuminato poco dopo un’agenzia gemella su Roma, la fantomatica Squadra Fiore. Risale ai giorni scorsi la notizia che tre agenti dell’Aisi (l’agenzia che si occupa degli affari interni) hanno fatto indagini su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della premier, un’indagine a sua tutela – è stato spiegato – ma che intanto è finita sui giornali. Qua e là, di tanto in tanto, sono venuti fuori sospetti circa «due individui che hanno tentato di entrare nella macchina di Andrea Giambruno», allora compagno della premier, la faccenda è finita all’attenzione del Copasir.



Un giorno la premier decise di punto in bianco di sterilizzare ora e per sempre il piano del suo ufficio e allontanò la polizia in servizio permanente a palazzo Chigi. Nessuno lo aveva mai fatto. Ma l’ossessione è arrivata a questo punto. Si è parlato di misunderstanding tra servizi segreti, polizia e diplomazia nel caso del sequestro-arresto di Cecilia Sala e della scarcerazione e liberazione dell’ingegnere iraniano Abedini. E anche nel caso Almasri, in tutto il non detto di quella storia ci sono soprattutto «incomprensioni» con l’intelligence.

CHI È PARAGON SOLUTIONS



Da 48 ore è esploso il caso Paragon. Paragon Solutions è l’azienda israeliana produttrice dello spyware Graphite, una tecnologia che sarebbe stata usata per prendere di mira 90 persone, fra cui attivisti e membri della società civile.

LE PERSONE SPIATE IN ITALIA

In Italia sono state spiate sette persone tra cui Francesco Cancellato, direttore della testata Fanpage (che ha firmato inchieste sulla gioventù meloniana e lobby nere) e Luca Casarini, tra i fondatori della Ong Mediterranea Saving Humans che opera per il salvataggio dei migranti. Sia Cancellato che Casarini sono stati allertati di essere vittime di spionaggio dalla società Meta proprietaria di whatsapp. Lo spyware Graphite, infatti, s’insinua nei device nel modo più subdolo e totale, tramite le chat su Whatsapp senza neppure il bisogno di digitare su un link. Per i tecnici è «una tecnologia di sorveglianza di livello militare in grado di penetrare anche in smartphone criptati».

PARAGON, PALAZZO CHIGI IN ANSIA



Il quotidiano inglese Guardian, che segue la vicenda da dicembre quando sono stati scoperti i tentativi di hacking, ieri ha spiegato che Paragon «è in uso a circa 35 democrazie occidentali» e che «ha posto fine ai suoi rapporti con l’Italia». Venerdì scorso il contratto con Roma era stato sospeso «per eccesso di cautela». Mercoledì, poi, è stato annullato perché «l’Italia avrebbe violato i termini di servizio e il quadro etico concordato nel contratto». Dunque, le agenzie di intelligence italiane hanno in uso Paragon? Se sì, quale uso ne è stato fatto? Quali sono i termini di servizio e il quadro etico violati? Chi e perché ha dato ordine di infilarsi nei cellulari di Cancellato e Casarini per spiarne l’attività professionale e la vita privata?



Su queste domande da 36 ore sta nuovamente ballando e balbettando palazzo Chigi, messo già nell’angolo dal caso Almasri, dall’inchiesta della Corte penale internazionale e da questa ennesima vicenda di spionaggio e barbe finte. In un comunicato fumoso, mercoledì sera, Palazzo Chigi ha detto di essere «subito disponibile a riferire al Copasir» e che «nessuna attività illecita è mai stata autorizzata». L’agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn) sta comunque facendo accertamenti.

OPPOSIZIONI IN PRESSING



Le opposizioni con la mano destra lavorano per costringere il governo a dire la verità sul caso Almasri e con la sinistra firmano e depositano interrogazioni parlamentari sul caso Paragon. Chiedono alla premier di venire in aula a spiegare cosa sta succedendo nel mondo dell’intelligence italiana.

I deputati Quartapelle e Fornaro, entrambi Pd, scrivono che «la nota del governo non chiarisce affatto le circostanze di un episodio inquietante su cui permangono tutti i dubbi e le preoccupazioni, a partire dal fatto di come siano state individuate e scelte le utenze su cui installare il citato spyware e soprattutto richiede tempestivamente un’azione di chiarezza e trasparenza».

Pd, Italia viva, Sinistra e Verdi, 5 Stelle stanno presentando interrogazioni distinte ma analoghe. Danno per acquisito che Paragon sia in uso al governo italiano e chiedono chi ne abbia disposto un uso “non etico” come quello di spiare giornalisti e volontari che si occupano di immigrazione.

Non si accontentano di Mantovano al Copasir, sedute che sarebbero destinate a restare segrete, ma chiedono che Giorgia Meloni venga in aula «per chiarire come sia stata possibile l’introduzione di tale spyware, con chi è stato contrattualizzato tale sistema e perché i dispositivi di queste utenze, nel nostro Paese, siano potuti diventare target intercettabili nonostante la tutela costituzionale».

Anche l’Unione europea ha alzato le antenne e ha definito «inaccettabile qualsiasi tentativo di accedere illegalmente ai dati dei cittadini, compresi giornalisti e oppositori politici».



Non crediamo che il governo possa aver dato un ordine del genere. Qualcuno, però, potrebbe essersi sentito autorizzato a farlo.