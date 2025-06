Parte il progetto “La Costituzione aperta a tutti”

2 minuti per la lettura

Aprire la Costituzione a tutti. Dare a chiunque (docente, studente, ricercatore, singolo cittadino) la possibilità di approfondire, attraverso testi e video di facile fruizione, singoli argomenti della nostra Carta Fondamentale. “La Costituzione aperta a tutti” è un’iniziativa di Marco Ruotolo e Marta Caredda, rispettivamente professore ordinario di Diritto Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre e ricercatrice presso il Dipartimento Studi Umanistici dello stesso ateneo. L’obiettivo dei curatori è la diffusione dei valori costituzionali in tutti quei luoghi ove si avverta la necessità di approfondire tematiche di educazione civica e di cultura della legalità, a partire, naturalmente, dalle scuole.

Da alcuni anni, Ruotolo e Caredda lavorano a mettere insieme materiali prodotti in diverse occasioni da docenti e ricercatori (illustri giuristi, ma anche giovani studiosi delle ultime generazioni). Lo schema è quello di una trentina di “parole chiave” e approfondimenti tematici corrispondenti ad altrettante lezioni in video. Il progetto è stato sostenuto dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e dalla casa editrice Lefebvre Giuffré.

Il progetto (che continua ad essere aperto e prosegue nel tempo) e l’insieme dei materiali raccolti e sistematizzati, viene presentato oggi pomeriggio a Roma presso l’Archivio Storico della Presidenza del Consiglio. L’occasione è stata anche la messa a disposizione dei testi e dei video in forma MODC (Massive Open Online Course) di semplicissima fruizione.

Nelle pagine dedicate ai singoli incontri (rintracciabili facilmente a questo link: https://giurisprudenza.uniroma3.it/la-costituzione-aperta-a-tutti/) si può accedere alla pagina web per l’acquisto del Volume “La Costituzione aperta a tutti”, che raccoglie la versione scritta dell’approfondimento sulle parole chiave della Costituzione.

Ecco, di seguito, le parole chiave individuate: 1) Legalità, Memoria, Rispetto; 2) Rappresentanza, Cultura; 3) Giustizia, Libertà, Onestà; 4) La Costituzione, tra passato e presente; 5) Per una consapevole partecipazione democratica; 6) Laicità; 7) Ambiente: 8) Autonomia; 9) Bellezza; 10) Cura; 11) Democrazia; 12) Dignità; 13) Emergenza; 14) Eguaglianza; 15) Famiglia; 16) Fiducia; 17) Inclusione; 18) Formazione; 19) Minoranze; 20) Pace; 21) Parità; 22) Partecipazione; 23) Potere; 24) Sussidiarietà.

Ed ecco gli approfondimenti tematici: Europa e diritti; Determinazione della politica nazionale; Lavoro e Repubblica democratica; Pena e risocializzazione; Scienza e diritto; Scuola e partecipazione; Solidarietà e salute.

Importante anche l’elenco dei giuristi che si sono cimentati nelle diverse tematiche. Oltre a Ruotolo e Caredda, c’è praticamente il Gotha del diritto Costituzionale italiano: Luigi Ferrajoli, Giovanni Maria Flick, Marta Cartabia, Valerio Onida, Lorenza Carlassare, Giorgio Costantino, Giacomo Ebner, Bernardo Giorgio Mattarella, Giuliano Amato, Lucio Caracciolo, Manuela Perrone, Giacomo Ebner, Paolo Limonta, Elena Granaglia, Patrizio Gonnella, Laura Andreini, Gustavo Zagrebelski,, Valeria Marcenò, Roberto Mazzola, Maria Chiara Giorda, Stefania Palmisano, Piero Gaeta, Giovanni Serges, Maria Agostina Cabiddu, Adolfo Ceretti, Mauro Palma, Marta Cerioni, Andrea Simoncini, Tommaso Greco, Alberto Lucarelli, Claudio De Flores, Michele Della Morte, Daria de Petris, Antonio D’Atena, Giovanni Pistorio, Daniele Chinni, Lorenzo Madau, Silvia Talini, Antonio Iannuzzi, Elisabetta Frontoni.

Da oggi, dunque, è il caso di sottolinearlo, le scuole italiane hanno un nuovo strumento di alta qualità e di facile raggiungimento e fruizione per approfondire una tematica di grande importanza come la Costituzione: dalla sua storia a ciò che contiene in termini di valori, di cultura e di vita di tutti i giorni.