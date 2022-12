Manovra 2023, conclusi i lavori in Commissione. Giovedì il testo in Aula

1 minuto per la lettura

Conclusi i lavori in commissione Bilancio sulla Manovra 2023, a questo punto il testo della finanziaria passa in aula, la discussione giovedì

ROMA – La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti alla manovra 2023 e dato il mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli.

il testo approderà in Aula alla Camera domani, il voto di fiducia è atteso venerdì. «La commissione bilancio ha svolto un ottimo lavoro – commenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di ‘Radio Anch’io’ -. La maggioranza è stata compatta e, devo dire, l’opposizione non ha svolto ostruzionismo. Direi che rispetto alle precedenti edizioni, la legge di bilancio è andata molto bene. La realtà dei fatti, diversa dai comunicati che si fanno per incitare i propri fan, è che il testo sarà sottoposto giovedì alla Camera, con i tempi che più o meno erano stati preventivati».

Secondo Foti «è stato un confronto sereno, con emendamenti migliorativi che sicuramente vanno nell’interesse degli italiani. Sulla notte prima degli esami si può dire tutto il contrario di tutto, ma direi che sono andati bene».

Italpress