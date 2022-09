Elezioni 2022, alle 12 affluenza sostanzialmente invariata rispetto al 2018

1 minuto per la lettura

Secondo i dati del Viminale alle 12 l’affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è del 19,23%. Le rilevazioni si riferiscono alla quasi totalità dei 7.904 comuni distribuiti sul territorio nazionale. Il prossimo dato si avrà alle 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, alle 23.

Alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,52% degli aventi diritto.

SI VOTA FINO ALLE 23

Urne aperte, fino alle 23, per le elezioni politiche 2022. Sono 50.869.304 gli elettori chiamati al voto, di cui 4.741.790 all’estero. A chi si reca al seggio vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato.

COME SI VOTA

I modelli delle due schede sono identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione a esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista a esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Non è previsto il voto disgiunto.