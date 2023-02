Regionali Lazio, Rocca: «Formeremo una squadra straordinaria»

1 minuto per la lettura

Il neo presidente del Lazio Francesco Rocca non nasconde tutta la sua emozione per la vittoria alle regionali e annuncia: «Faremo una squadra straordinaria»

ROMA – «È stata una grande emozione, una grande soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto molto intensa».

Lo ha detto in conferenza stampa Francesco Rocca, candidato del centrodestra, commentando i risultati delle elezioni regionali nel Lazio che lo hanno visto nettamente in testa sbaragliare la concorrenza e conquistare la guida della Regione per i prossimi 5 anni.

«Prevale il senso di responsabilità – ha proseguito ancora il neo governatore della Regione Lazio puntando la propria attenzione su uno dei nodi cruciali della sfida politico-amministrativa che lo attende – è enorme la responsabilità che i cittadini hanno voluto affidarci, quella di risollevare una sanità troppo distante e che mortifica i cittadini”.

«I cittadini sentono le istituzioni lontane, ci adopereremo affinché torni la fiducia – ha aggiunto Rocca nel corso della sua dichiarazione alla stampa -. In questo senso mi sento responsabile e saremo all’altezza di formare una squadra straordinaria».

Rispetto al futuro e ai prossimi passi politico-istituzionali Rocca ha quindi fornito rassicurazioni sulla volontà di diventare nel più breve tempo possibile operativi ed ha evidenziato che «ci sono 18-19 giorni per la proclamazione e l’insediamento, confido che per quella data saremo pronti e la squadra sarà formata. Dobbiamo partire subito».

