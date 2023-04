Regionali in Friuli Venezia Giulia, vince Massimiliano Fedriga

3 minuti per la lettura

Massimiliano Fedriga è stato confermato con largo margine presidente del Friuli Venezia Giulia alle elezioni regionali

TRIESTE – Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, va verso la riconferma a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo scrutinio delle prime sezioni su assegna al presidente uscente oltre il 60% dei voti, un dato sostanzialmente confermato anche dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai.

Massimo Moretuzzo, candidato del centrosinistra e del M5S si attesta attorno al 32%. Giorgia Tripoli di “Insieme Liberi per il Friuli Venezia Giulia” è al intorno al 5% e Alessandro Malan (Azione-IV,+E) al 2,6%.

MASSIMILIANO FEDRIGA VINCE LE ELEZIONI IN FRIULI: «GRAZIA A TUTTI GLI ELETTORI»

«Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione» ha dichiarato a caldo lo stesso Massimiliano Fedriga commentando l’esito del voto. «Un’importante manifestazione di fiducia – ha aggiunto – che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini. Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente – ha detto ancora Fedriga – rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma».

Fedriga ha rivolto un ringraziamento anche agli altri candidati per la lealtà del confronto elettorale.

MORETUZZO: «HO CHIAMATO FEDRIGA AUGURANDOGLI BUON LAVORO»

«È un risultato che, quando abbiamo iniziato la campagna elettorale, poteva essere ancora peggiore. È una partita complicata, abbiamo fatto un percorso, penso anche interessante e positivo, che ha avuto la capacità di muovere tante persone sul territorio regionale. Appare evidente che il risultato è netto, ho chiamato Fedriga per fargli i complimenti per il risultato e un in bocca al lupo per il lavoro che lo attende».

Lo ha detto al ‘Tgr Fvg’ il candidato presidente del Friuli Venezia Giulia Massimo Moretuzzo, appoggiato da centrosinistra e M5s, commentando i dati che attribuiscono la vittoria al governatore uscente e candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga.

«I temi che abbiamo posto nella campagna elettorale restano tutti lì dunque la nostra intenzione è quella di lavorarci nella prossima legislatura con impegno, lealtà senza alzare i toni e usando i contenuti più che la propaganda e gli slogan», ha continuato.

LA SODDISFAZIONE DI SALVINI E MELONI

«Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio». Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.

«E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia», scrive su Instagram Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier.

CHI È MASSIMILIANO FEDRIGA, RIELETTO GOVERNATORE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Per Massimiliano Fedriga quello appena conquistato è il secondo mandato da presidente del Friuli Venezia Giulia, dopo la sua prima elezione nel 2018 quando era deputato della Lega, appena rieletto alle politiche per la terza volta consecutiva alla Camera.

La sua conferma non è mai stata particolarmente in discussione, tanto che nelle scorse settimane della campagna elettorale in Friuli si è parlato ben poco.

Eletto presidente della Conferenza delle Regioni all’unanimità nel 2021, ha preso il posto di Stefano Bonaccini come rappresentante dei governatori nei rapporti con l’esecutivo.