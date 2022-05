Berlusconi contro l'invio di armi: «Non abbiamo leader, così Putin non tratta»

1 minuto per la lettura

SILVIO Berlusconi ha partecipato a sorpresa a un’iniziativa elettorale organizzata a Treviglio, nel Bergamasco, dal deputato di Forza Italia Alessandro Sorte. Il cavaliere ha preso la parola dal palco allestito alla Fiera di Treviglio.

«Siamo in guerra anche noi – ha detto l’ex premier riferendosi al conflitto in Ucraina – perché gli mandiamo le armi. Mi dicono che manderemo anche i cannoni e le armi pesanti, lasciamo perdere».

Perplessità sull’invio di armi, ma non solo. «Signori, è terribile! Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa» ha aggiunto Berlusconi, sempre più distante da Mario Draghi.

«Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione gli ha dato del criminale di guerra (Biden, ndr), gli ha dato dei titoli incredibili e ha detto che doveva andare via dal governo russo e andare in galera. Un altro, il segretario della Nato Stoltenberg – ha proseguito il presidente di Forza Italia – ha detto che l’Ucraina mai più sarà insieme alla Russia. Capite che con queste premesse il signor Putin è ben lontano dal sedersi a un tavolo. E allora? Allora temo che questa guerra continuerà».