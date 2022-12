Covid, tamponi obbligatori per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia

1 minuto per la lettura

il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l’obbligo del tampone covid per i passeggeri cinesi in transito in Italia

ROMA – «Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia».

Lo annuncia il ministro della Salute, Orazio Schillaci, con riferimento alla situazione di emergenza che si sta generando in Cina dove negli ultimi giorni è letteralmente esploso un nuovo imponente focolaio di contagio da covid-19.

TAMPONE COVID AI PASSEGGERI CINESI IN ITALIA, PER SCHILLACI «INDISPENSABILE»

«La misura – precisa ancora il titolare della Salute – si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana».

In ogni caso il ministro ha anche reso noto che l’argomento sarà approfondito in seno al Consiglio dei ministri.