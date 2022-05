La parola chiave: Il giorno della Vittoria

1 minuto per la lettura

Il 9 Maggio è tra le Giornate più importanti del calendario civile russo ed ha acquisito sempre maggior valore in era putiniana. Arriva dopo la Festa del Lavoro del Primo Maggio e rientra in quel pacchetto di vacanze primaverili che, di weekend in weekend, può allungare le “festività” fino al 12 giugno, il Giorno della Russia, in ricordo della sua indipendenza nel 1990.

Non è una leggenda: i russi amano dire che il 9 Maggio a Mosca non piove mai e la monumentale parata di terra e in cielo si salva sempre, niente maltempo, le nuvole vengono allontanate dalla capitale. Per l’occasione, infatti, una decina di aerei militari entra nella troposfera per controllare l’andamento delle perturbazioni e disperdervi miscele di ioduro d’argento, ghiaccio secco e cemento perché le precipitazioni si allontanino.

Il Giorno della Vittoria celebra la resa dei nazisti nel 1945. È una delle ricorrenze più importanti per il Paese e la stessa identità russa. Putin ha ripreso l’usanza sovietica di organizzare grandi parate. L’usanza è che dopo la parata militare – che mette in mostra armi d’epoca, carri armati moderni e sistemi missilistici – i cittadini sfilano mostrando fotografie di parenti morti nella guerra.