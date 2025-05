Borghi in agonia: la fuga silenziosa che svuota i cuori d’Italia

4 minuti per la lettura

I borghi in Italia si svuotano per disamore e mancanza di coesione, servono investimenti e riqualificazione per ridare identità e futuro.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad uno spopolamento crescente dei centri storici disseminati nella nostra regione, ma è un fenomeno che interessa tutta l’Italia. Contribuisce certamente il calo demografico ma c’è, altresì, una fuga verso i grandi centri urbani e in quelli di prossimità. I motivi sono diversi: lavoro, comodità, vivacità culturale. Da una parte assistiamo alla migrazione di famiglie “storiche” verso le città e dall’altra il ritorno di chi in passato è stato costretto a lasciare gli affetti per necessità. I borghi in Italia si svuotano non solo per motivi lavorativi, che riguardano specialmente i giovani, ma anche chi ha il lavoro nelle vicinanze, preferisce spostarsi nella città. C’è, quindi, un disamore, una disaffezione verso il luogo di origine.

E’ come se quel posto si fosse spento, gli abitanti non sentono più lo “spirito” che li animava! Manca la comunità, il “sentirsi parte”, manca la coesione sociale. Proiettandoci in un futuro non molto lontano ci saranno solo “gusci” vuoti.

BORGHI D’ITALIA, IL RECUPERO DELLE ROVINE: UNA STRATEGIA NECESSARIA

Per invertire questo trend negativo c’è bisogno di investire sui centri storici per fronteggiare il preoccupante fenomeno degli immobili abbandonati nel territorio. Bisogna mettere in atto iniziative che tendano ad arrestare lo spopolamento e l’abbandono dello stesso. C’è bisogno di un programma di riqualificazione dei territori per favorire il ripopolamento e con l’obiettivo di promuovere la coesione sociale, riattivare le dinamiche socio economiche fondate sul recupero dell’artigianato, sull’attrazione turistica, sullo sviluppo delle attività sociali, nonché la protezione dell’ambiente e la tutela dell’interesse generale. I comuni, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno la facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale e/o salvaguardata la tutela dell’interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l’esercizio di poteri autoritativi volti all’attribuzione di destinazione d’uso pubblico dei beni abbandonati e/o inutilizzati. Una volta acquisiti al patrimonio comunali come “beni comuni” si potranno destinare a seconda delle necessità sociali e/o nell’interesse generale.

BENI COMUNI E NUOVE OPPORTUNITÀ: IL RUOLO DEI COMUNI

Ma facciamo un passo indietro. Sono classificati “Beni comuni” le seguenti fattispecie: – I beni che si trovano in grave stato di degrado urbano, di incuria volta a determinare pericolo per la sicurezza, la salubrità e l’incolumità; – I beni dei quali i proprietari si disfino e/o abbandonino i medesimi. In seguito all’individuazione e mappatura dei beni, i comuni possono intimare i proprietari ad adottare i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza gli immobili, eliminare le condizioni di pregiudizio alla sanità e igiene pubblica e/o ripristinando le condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti e in stato di abbandono. Decorso inutilmente il termine, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato, il Comune potrà acquisire il bene, ope consitutionis, al patrimonio comunale. A quel punto diverse possono essere le modalità di utilizzazione da parte del Comune. Tra queste quella diretta. In questo caso il bene può essere inserito in interventi di progettazione di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza.

Questi ultimi interventi sono spesso oggetto di finanziamento regionale, nazionale e/o comunitario e quindi auspicabili perché le casse comunali non potrebbero sostenere tali spese. Un’altra modalità possibile è l’assegnazione a terzi in diritto di superficie. Si riferisce alla possibilità di trasferire il diritto di superficie, ovvero il diritto di costruire e mantenere un’opera su suolo altrui, a un terzo. Questa cessione può avvenire in vari modi, come la vendita, la locazione o altri atti di disposizione. Il diritto di superficie può essere concesso a tempo determinato o indeterminato. Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, può essere costituito dal prezzo simbolico di euro 1.00, con l’obbligo per il soggetto assegnatario di risanare e restaurare l’immobile secondo le modalità stabilite.

DIGNITÀ E FUTURO PER I BORGHI IN ITALIA: UN INVESTIMENTO NELL’IDENTITÀ

Riepilogando, possiamo concludere che attraverso il recupero e il restauro delle unità immobiliari, i Comuni potranno utilizzare dei beni per scopi turistici di tutela e valorizzazione artistico-culturale, promuovendo per esempio la nascita di un albergo diffuso, o per l’assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali, o, come dicevo prima, per assegnazione a terzi privati mediante costituzione del diritto di superficie. Così facendo si potranno riqualificare gli spazi urbani degradati restituendo ad essi decoro e Identità sia per creare opportunità di occupazione e impresa, ma anche per attività e dinamicità sociale, culturale, sportiva attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini come singoli o organizzati in associazione comitati e altre forme di aggregazione. Queste politiche sono più che mai necessarie per sperare di arrestare la migrazione e favorire il ritorno di chi ancora sente di appartenere a questi luoghi.

* Antonella Magnelli Dottoressa di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea, già vicesindaco del Comune di Rovito (Cs)