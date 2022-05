Guerra in Ucraina, Bono inscena un concerto a sorpresa nella Metro di Kiev - VIDEO

1 minuto per la lettura

KIEV – La rock star irlandese Bono Vox ha voluto tributare una sorpresa al popolo ucraino recandosi direttamente a Kiev dove senza che nulla fosse stato previsto o annunciato si è esibito in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev.

Durante il mini concerto il frontman degli U2 ha anche pronunciato la sua personale preghiera “per la pace”.

Bono 61enne icona del rock mondiale, ha cantato insieme a The Edge, altro componente della band che lo ha accompagnato in questa iniziativa, i classici degli U2 ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘Desire” e ‘With or without you’.

«Le persone in Ucraina – ha detto Bono – non stanno combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà».

