Acerenza, due ori Europei in una giornata: «Mi si sono allineati gli astri»

DIFFICILMENTE Domenico Acerenza dimenticherà la giornata di oggi. Non capita tanto spesso, infatti, di vincere due medaglie d’oro agli Europei nella stessa giornata. “Oggi mi si sono allineati gli astri” dirà alla fine, dopo aver vinto cioè nel pomeriggio la medaglia d’oro nella Staffetta mista 4×1250 (insieme ai compagni Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri) e dopo che al mattino aveva vinto l’oro nella 10 km.

La prima parte della 10 km ha avuto come protagonista l’ungherese Betlehem, staccato dal gruppo di inseguitori di cui tiravano le fila proprio Acerenza e Greg, insieme ai due francesi Fontaine e Olivier. A metà del tracciato il magiaro inizia a rallentare l’intensità delle bracciate, e il distacco si riduce, complice anche un rifornimento troppo lungo di cui gli avversari approfittano. La volata finale, analizzata nei suoi singoli momenti, è stata un concentrato di pathos. Paltrinieri, il campione annunciato, non regge più quell’andatura e scivola dietro, mentre Acerenza (terzo a 800 metri dal traguardo) fa volare gambe e braccia sull’acqua, superando Fontaine all’imbuto finale: è oro, tempo di 1h 50’33″6. Argento a Olivier (1h50’37″3) bronzo per Fontaine con 1h50’39″1. Greg (1h51’12″7) al settimo posto.

Esausto ma radioso in volto, Acerenza ha commentato: «Il mare non ci permetteva di nuotare molto bene: è stato difficilissimo, nel primo giro abbiamo saltato il rifornimento perché non abbiamo visto la barca. È stata una faticaccia, ma sono super felice». «Il secondo posto non mi andava più bene – ha poi aggiunto – Volevo vincere e ce l’ho messa tutta».

Non sapeva ancora quello che sarebbe successo nel pomeriggio, quando coi suoi compagni ha chiuso la gara in 59:43.1, davanti all’Ungheria, argento in 59:53.9, e alla Francia, bronzo in 1:00:08.3.

“Chiudiamo in bellezza gli Europei di nuoto” ha commentato il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. “Acerenza è stato strepitoso ed è un orgoglio lucano” ha detto invece il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.