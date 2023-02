Formula 1 2023, ecco la Mercedes W14, Hamilton e Russell in total black

2 minuti per la lettura

La Mercedes svela la nuova vettura affidata ad Hamilton e Russell per contrastare Ferrari e Red Bull nel mondiale di Formula 1 2023

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Il giorno dopo la grande festa a Maranello griffata Ferrari (LEGGI), tocca alla Mercedes svelare la sua nuova monoposto per l’imminente stagione 2023 di Formula 1 che scatterà con i test in Bahrain dal 25 al 27 febbraio, in vista del primo Grand Prix del Mondiale, in programma sempre in Bahrain il 5 marzo.

Il team battente bandiera tedesca ha presentato a Silverstone, come suo solito in diretta per raggiungere ovunque i suoi numerosi fan, la nuova W14, la macchina che, secondo i piani della scuderia, ha l’obiettivo di ‘domare’ Red Bull e Ferrari, le due case che hanno dominato la scena lo scorso anno. La monoposto di Lewis Hamilton e George Russell saranno ‘total black’, con poche righe blu e gli sponsor in bianco.

“L’auspicio è che sia veloce come sembra – le parole del team principal della Mercedes, Toto Wolff – Le sfide e le grandi incognite ci sono, ma abbiamo gli strumenti per affrontarle”. Più in generale, Wolff ha sottolineato come la Formula 1 “ha avvicinato i giovani. Abbiamo gareggiato con il Covid e siamo cresciuti tanto. Adesso dobbiamo mantenere questo standard”.

FORMULA 1 2023, LA MERCEDES PRONTA A LANCIARE LA SFIDA

Pronto a tornare al suo ‘antico’ splendore il britannico Lewis Hamilton, fuoriclasse del volante con sette titoli iridati in bacheca, l’ultimo nel 2020. “Amo la sfida mentale e fisica – ha sottolineato Hamilton – Mi piace tirare fuori il meglio da me e dagli altri”. “E’ un momento di grande orgoglio vedere la macchina dal vivo. Non vediamo l’ora di testarla”, ha assicurato il suo compagno di scuderia e connazionale George Russell. Di certo, hanno fatto sapere gli ingegneri del team, la nuova W14 sarà assai più competitiva della monoposto vista in azione nell’ultimo Mondiale vinto da Verstappen davanti a Leclerc. I motori, insomma, si stanno accendendo davvero.

In collaborazione con Italpress