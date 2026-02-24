Dalla Calabria a Sanremo: “Naturalmente Bella Cosmetic” tra le celebrità del Festival

4 minuti per la lettura

Dalla Calabria a Sanremo: Carmela Maschio porta “Naturalmente Bella Cosmetic” tra le celebrità del Festival

La bellezza, quella autentica, non nasce sotto i riflettori. Si costruisce nel tempo, attraverso cura, ascolto e metodo. È questa la filosofia che accompagna da sempre Carmela Maschio, esperta di benessere e bellezza a 360 gradi e fondatrice di Naturalmente Bella, pronta a portare la sua esperienza fino a Sanremo nei giorni del Festival.

Un traguardo importante che segna una nuova fase del suo percorso professionale, ma che affonda le radici in una passione nata molto presto.

Una vocazione che parte da lontano

L’amore di Carmela Maschio per il mondo della bellezza nasce sin da bambina. Alla passione per l’estetica si affianca, fin da subito, una naturale inclinazione ad aiutare gli altri. È proprio dall’incontro tra queste due dimensioni – passione e attitudine – che prende forma Naturalmente Bella, l’istituto di bellezza che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca un approccio più profondo al concetto di cura.

Non solo trattamenti estetici, ma un vero e proprio metodo: il Metodo Naturalmente Bella. Un percorso studiato per intervenire sul benessere del corpo nella sua totalità, attraverso tecniche di massaggio mirate che favoriscono drenaggio, rimodellamento, perdita di peso e, soprattutto, alleggerimento dalle tensioni quotidiane e dallo stress, perché è da lì che parte tutto. Ogni cliente viene accompagnata con percorsi personalizzati, costruiti sulle esigenze specifiche della persona.

Perché la bellezza è equilibrio.

Nasce Naturalmente Bella Cosmetic

Dagli studi, dall’esperienza maturata in istituto e dall’ascolto costante delle esigenze delle clienti, nasce successivamente Naturalmente Bella Cosmetic. Una linea di prodotti skincare e di prodotti adatti a curare gli inestetismi della pelle ideata e formulata da Carmela Maschio insieme a un team di esperti.

Prodotti pensati per accompagnare la routine quotidiana con formulazioni studiate, efficaci e rispettose della pelle. In primis con la skincare perfetta: dalla detersione con Gentle Oil Cleanser, che rimuove ogni traccia di trucco e impurità, alla pulizia profonda con Pure Skin, per liberare i pori, fino a Hydra Essential, che riequilibra il pH e restituisce comfort e idratazione.

Tra le linee di punta spicca Timeless, dedicata a una beauty routine che punta a regalare una pelle “senza tempo”. Siero, crema e contorno occhi: una combinazione di attivi mirati, come collagene e acido ialuronico, che aiutano a sostenere l’elasticità cutanea, favorire l’idratazione profonda e contrastare i segni dell’invecchiamento, per un incarnato più compatto e luminoso.

Fino ad oggi, questi prodotti erano riservati esclusivamente alle clienti dell’istituto. Una scelta precisa, legata alla volontà di testare e perfezionare ogni formulazione all’interno di un contesto controllato e professionale.

Il debutto di Naturalmente Bella Cosmetic a Sanremo

Ora, però, il progetto è pronto a fare un salto in avanti.

La Calabria diventa il punto di partenza di un percorso che arriva fino a Sanremo, dove Carmela Maschio, per il secondo anno consecutivo (lo scorso anno con il metodo Naturalmente bella) sarà presente nei giorni del Festival per lavorare con le celebrità che attraverseranno la città ligure. Il suo compito sarà fondamentale nel backstage: preparare la pelle prima del trucco e parrucco, creando la base perfetta per affrontare telecamere, luci e alta definizione.

Perché, prima del make-up, viene sempre la pelle.

Sanremo rappresenta così non solo una vetrina prestigiosa, ma il simbolo di un nuovo inizio: il momento in cui Naturalmente Bella Cosmetic si apre al pubblico, pronta a raggiungere un pubblico più ampio partendo dal Sud e proiettandosi su un palcoscenico nazionale.

Un percorso costruito passo dopo passo, con coerenza e visione, che dimostra come la bellezza – quella vera – nasca dall’incontro tra competenza, passione e desiderio autentico di prendersi cura degli altri.

E se i riflettori del Festival illumineranno artisti e canzoni, dietro le quinte ci sarà anche una storia tutta calabrese che parla di metodo, professionalità e bellezza consapevole.

Naturalmente bella è anche su Instagram: @naturalmentebellacm e @naturalmentebellacosmetic. Scopri il metodo Naturalmente Bella e la routine completa. Inizia a prenderti cura della tua pelle e del tuo corpo nel modo giusto. Per maggiori informazioni contatta il 3493048624 oppure trovi l’istituto in corso Italia 89, Montalto Uffugo (Cs).

Per l’acquisto dei prodotti, spedizioni in tutta Italia.