Pelle perfetta sotto i riflettori: la linea Timeless di Naturalmente Bella per le celebrità di Sanremo

3 minuti per la lettura

Pelle perfetta sotto i riflettori e non solo: la linea Timeless di Naturalmente Bella Cosmetic, per una pelle senza tempo, per le celebrità di Sanremo

La passione per il mondo della bellezza, per Carmela Maschio, esperta di benessere a 360 gradi, non è nata per caso. È una vocazione che affonda le radici nell’infanzia. Da bambina osservava, sperimentava, si incuriosiva davanti ai rituali di cura e ai piccoli gesti che trasformano non solo l’aspetto, ma anche l’umore di una persona. In parallelo, c’è sempre stata un’altra inclinazione naturale: la tendenza ad aiutare gli altri.

È proprio dall’incontro tra queste due dimensioni – passione e attitudine all’ascolto – che prende forma Naturalmente Bella, l’istituto di bellezza fondato da Carmela Maschio. Un luogo che non è semplicemente uno spazio dedicato all’estetica, ma un centro in cui la cura diventa esperienza e percorso personalizzato.

Dall’istituto alla cosmetica: nasce Naturalmente Bella Cosmetic

Dall’esperienza maturata sul campo e dal contatto diretto con le esigenze delle clienti, prende vita un nuovo progetto: Naturalmente Bella Cosmetic. Una linea di prodotti skincare e beauty routine per combattere gli inestetismi della pelle, ideati e formulati da Carmela insieme a un team di esperti, con l’intento di portare a casa delle clienti la stessa qualità e attenzione riservate in istituto.

Tra le linee di punta spicca Timeless, pensata per una beauty routine che regala una pelle “senza tempo”.

Timeless: collagene, acido ialuronico e natura

Cuore della linea è un potente booster a base di collagene e acido ialuronico, due elementi fondamentali nella prevenzione e nel contrasto dei segni del tempo.

Il collagene rappresenta la struttura della pelle: ne sostiene la compattezza, l’elasticità e la tonicità. Con il passare degli anni la sua produzione naturale diminuisce, rendendo più visibili rilassamento e rughe. L’acido ialuronico, invece, è il grande alleato dell’idratazione: trattiene l’acqua nei tessuti, rimpolpa e dona luminosità immediata.

Il trattamento della linea Timeless si compone prevalentemente di due prodotti essenziali:

Il siero , leggero e altamente concentrato, che penetra in profondità preparando la pelle.

, leggero e altamente concentrato, che penetra in profondità preparando la pelle. La crema, che nutre, protegge e sigilla l’idratazione, completando la routine quotidiana.

La maggior parte degli ingredienti è di origine naturale, in linea con la filosofia che da sempre guida il lavoro di Carmela: unire efficacia, scienza e rispetto per la pelle.

Dalla Calabria a Sanremo

Fino a oggi, i prodotti Naturalmente Bella Cosmetic erano riservati esclusivamente alle clienti dell’istituto. Adesso sono pronti a raggiungere un pubblico più ampio, partendo dalla Calabria per arrivare fino a Sanremo, dove Carmela Maschio lavorerà con le celebrità nei giorni del Festival, portando la sua esperienza e la linea Timeless nel cuore dell’evento più seguito della musica italiana. Curando la pelle delle star dietro le quinte e garantendo loro un aspetto più sano sotto i riflettori.

Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Perché la bellezza non è mai solo apparenza: è equilibrio, consapevolezza e cura quotidiana.

Naturalmente bella è anche su Instagram: @naturalmentebellacosmetic. Scopri la routine completa e inizia a prenderti cura della tua pelle nel modo giusto. Per maggiori informazioni contatta il 3493048624 oppure trovi l’istituto in corso Italia 89, Montalto Uffugo (Cs)

Per l’acquisto dei prodotti, spedizioni in tutta Italia