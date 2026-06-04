Radio2 chiude la stagione con il live “Il cielo è sempre più blu” a Cosenza

3 minuti per la lettura

Sarà Cosenza ad ospitare la chiusura di stagione di Rai Radio2 con il live previsto per il 12 giugno e affidato a Ema Stockolma e Gino Castaldo

ROMA – Soddisfazione e aria di festa a Radio Rai. Nello studio di “Radio2 Social Club” si è festeggiato, infatti, il bilancio di un anno che per il management non può che essere positivo come evidenziato dal direttore Giovanni Alibrandi. Una anno che «ha visto aumentare l’AQH, il dato che misura la fedeltà dei nostri ascoltatori – ha dichiarato proprio Alibrandi – dai 224 mila del trimestre precedente a 232 mila attuali, con una crescita del 3,6%». E il direttore ha anche assicurato che non c’è l’intenzione di fermarsi qui: «Ora siamo nella Top Ten, vogliamo entrare nella Top Five».

Intanto, però, si gode il risultato per il quale ringrazia le voci (spesso anche volti, grazie alla visual radio) di Radio2, dai presenti Luca Barbarossa, Ema Stockolma e Saverio Raimondo (arrivati a picchi dell’8% di share su Rai2) a Fiorello (che qualche stanza più in là stava ospitando l’amico Amadeus a “La pennicanza”) e a tutta la squadra di conduttori, autori e tecnici.

A chiudere la stagione positiva sarà un evento che riguarderà da vicino la Calabria. “Radio2Live, il cielo è sempre più blu”, infatti, sarà il concerto che si terrà il prossimo 12 giugno a Cosenza, chiudera in grande stile la stagione in attesa della ripresa dopo l’estate. Il concerto sarà presentato da Ema Stockolma con Gino Castaldo. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono molti nomi noti della musica italiana da Noemi a Fabrizio Moro, dalle Bambole di pezza a Cosmo, Aiello, Michele Bravi, Eugenio in via di gioia, Sayf e Sarah Toscano, tutti accompagnati dalla Radio2 Social Band. Previste anche le presenze di Gabri Ponte e Alessandro Gaetano, nipote di Rino, autore del brano Il cielo sempre più blu che dà il titolo al concerto. Una occasione per rendere omaggio allo zio nel 45esimo anniversario dalla morte: «Mi piacerebbe conoscere alcuni colleghi e ritrovarne altri – dice il musicista nonché frontman della Rino Gaetano band – E, naturalmente, fare un omaggio a mio zio».

Il concerto di Cosenza chiude la stagione invernale e apre la lunga estate di Radio2 che è nuovamente la radio ufficiale del Vasco Rossi Tour 2026 e del Festival Rock in Roma e sarà Media Partner per i concerti di Beats of Pompei. Tra le iniziative per l’estate c’è anche “Quei cani di Radio2 contro l’abbandono” per sensibilizzare gli ascoltatori sul fenomeno dell’abbandono di cani e gatti (135 mila ogni anno) con la partecipazione delle voci della radio.

Il concerto sarà trasmesso su Rai2 e, in simulcast, su Rai Radio2 il 20 luglio, è realizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com che prevede 50 produzioni all’anno: «La Calabria è una regione straordinaria che viene raccontata troppo spesso solo per i problemi. Che ci sono, per carità. Pensiamo solo ai braccianti che sono stati bruciati: il fenomeno del caporalato esiste, anche in tante altre regioni. Ne aveva parlato tanti anni fa Rino Gaetano ed è triste che ci sia ancora oggi». Per Occhiuto: «quello del rapporto con la Rai è un modello. Chi governa le regioni dovrebbe usare i fondi non per sagre ma per grandi eventi che promuovono il territorio. La convenzione è un modo per portare la Calabria nelle case di milioni di italiani».