Messina Denaro, audio choc del boss contro Giovanni Falcone

2 minuti per la lettura

Audio choc di Matteo Messina Denaro, il boss durante la latitanza impreca contro le commemorazioni della morte di Falcone

PALERMO – Un audio choc che riguarda Matteo Messina Denaro e il suo pensiero su Giovanni Falcone fa la sua comparsa. Un audio inviato ad una donna dal boss mentre era bloccato nel traffico. La donna ha frequentato Messina Denaro per circa un anno durante la latitanza.

Il boss è in auto e scatta una foto mentre si trova sull’autostrada in direzione Palermo è il 23 maggio del 2022 trentesimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la sua compagna Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Insieme alla foto, invia anche un file audio in una chat imprecando per essere bloccato nel traffico a causa della commemorazione della strage di Capaci. «Io qua, bloccato – dice -, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minchia».

Il messaggio vocale sarebbe stato inviato a una donna frequentata in quel periodo e durante la chemioterapia. I contenuti di queste conversazioni saranno rivelati in esclusiva su La7, nel programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena”. Il giornalista ha raccontato di aver incontrato la donna destinataria dei messaggi di Matteo Messina Denaro.

«Dal suo racconto – racconta Giletti- ho capito che tra di loro era nato un rapporto intenso, quello che nasce tra persone che stanno condividendo un dramma e entrano in sintonia». Lei afferma di non essere stata a conoscenza della vera identità dell’uomo che ha frequentato per oltre un anno. Si erano conosciuti durante la chemioterapia, parlavano di tutto, si facevano confidenze, ma lei non aveva mai sospettato nulla, non le dava l’impressione di un uomo che volesse nascondersi.