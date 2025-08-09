In migliaia a Messina per il corteo contro il Ponte sullo Stretto

3 minuti per la lettura

In migliaia si sono riversati in piazza a Messina per il corteo di protesta contro il Ponte sullo Stretto. Il lider degli attivisti Sturniolo: «Abbiamo deciso che il Ponte non si fa»

SI attendevano in migliaia a Messina e non hanno disatteso le promesse i No ponte che questo pomeriggio (9 agosto 2025) hanno manifestato contro la mega infrastruttura come una pacifica ma decisa marea umana.

Duemila tra cittadini, rappresentanti politici e sindacali, ambientalisti e docenti hanno percorso le vie della città e ascoltato gli interventi in Piazza Cairoli. Per ironia della sorte in centinaia hanno attraversato lo Stretto dalla Calabria con le navi che, anche in una giornata da bollino nero, non hanno portato ritardi significativi. L’iniziativa, organizzata da mesi, ha ricevuto un nuovo impulso dopo il recente pronunciamento del Cipess che ha dato il via libera al progetto per il Ponte sullo Stretto.

«Ponte di illusioni. Distruzione, guerra, cemento. Vogliamo l’acqua, non l’armamento!», si legge su uno dei tanti cartelli, «Proteggiamo lo Stretto», invitano gli ambientalisti. E ancora rivendicano a gran voce gli attivisti durante la sfilata nelle vie cittadine: «Abbiamo già deciso, il Ponte non si fa», ha continuato il coro dei manifestanti con uno degli slogan più ripetuti negli anni, «Noi il Ponte non lo vogliamo». E ancora: «Siamo qui da oltre 20 anni a continuare a difendere i nostri territori. Dalla Val di Susa alla Sicilia, questa è una lotta di tutti e di tutte», hanno affermato a gran voce gli organizzatori della protesta. «I territori sono di chi li abita, lo Stretto non si tocca lo difenderemo con la lotta», dicono dall’associazione Nuvola Rossa di Villa San Giovanni.

«Serve moltiplicare gli sforzi – ha detto Gino Sturniolo, leader dell’assemblea No Ponte – in vista dell’avvio dei cantieri in autunno». Sturniolo ha ricordato che la Corte dei Conti dovrà pronunciarsi sul progetto, dopo aver già segnalato incongruenze procedurali e la concentrazione di risorse su un’unica opera.

«Non possiamo affidarci solo alla via giudiziaria – ha sottolineato –- ma serve un forte coinvolgimento popolare per fermare il progetto». Mariella Valbruzzi (Rete No Ponte Capo Peloro) ha annunciato il presidio “Casa Caridi” attivo da giugno a Torre Faro. «Bloccheremo i cantieri in tutti i modi – ha detto Valbruzzi – e in caso di espropri avvieremo le azioni legali necessarie».

«Il Ponte è inutile, antieconomico, devastante e avrebbe un impatto sociale e ambientale irreversibile. Questo non è assolutamente un luogo che può tollerare un’opera così gigantesca, con una esigenza strutturale e ambientale così impattante oltre che sulla società sui cittadini», ha detto Anna Giordano del Wwf.

Particolarmente critica anche la posizione della delegazione del Pd. «Resta un miraggio elettorale che, da anni, sottrae risorse fondamentali allo sviluppo reale di Messina, Sicilia e Calabria. Nel frattempo – ha affermato Cleo Li Calzi – Investimenti cruciali sono stati bloccati o definanziati, come il rinnovo della flotta navale per l’attraversamento dello Stretto. Messina paga un prezzo altissimo in termini di mobilità e infrastrutture ferme, vittima di una promessa faraonica che rallenta ogni progresso concreto».

Presente il circolo Pd di Villa San Giovanni: «Abbiamo detto un solo no: a Salvini, alla Lega nord, alle destre anti meridionaliste, al ponte delle illusioni e dell’inutile disastro ambientale. Il partito democratico è in prima linea per l’alternativa a questo governo dei territori che disconosce confronto e verità. Sono al potere – al governo e in Regione – ma hanno davvero consenso? hanno convinto? come sono i vostri stipendi? e le bollette? e il costo dei servizi? Quando è prenotabile una colonscopia? Come è il pronto soccorso più vicino? In che stato si trova la mobilità locale? Gli interessano solo le concessioni centenarie di qualche balneare. – e conclude il segretario Enzo Musolino – Dovevano cambiare tutto e hanno cambiato in meglio solo le loro vite e gli interessi delle corporazioni a loro legate».