Basilicata, Puglia e Campania unite contro il tumore al seno: nasce il progetto “Beacon”

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Il progetto Beacon unisce Basilicata, Puglia e Campania per eccellenze oncologiche nel Sud, abbattendo la migrazione sanitaria per il tumore al seno tramite reti digitali.

RIONERO IN VULTURE – Una svolta per la sanità del Mezzogiorno. Lunedì 16 marzo, alle ore 11:00, l’auditorium dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, ospiterà il battesimo ufficiale di Beacon (Breast cancer enhanced assessment and care with outcome-driven navigation). Si tratta di un progetto pionieristico destinato a ridisegnare i percorsi di cura per le pazienti colpite da carcinoma mammario. Il progetto nasce sotto l’egida della rete A.M.O.Re (Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete), un patto strategico che vede collaborare tre ospedali della sanità meridionale:, Irccs Crob di Rionero in Vulture (Basilicata), Istituto Pascale di Napoli (Campania), Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari (Puglia). L’obiettivo principale è ambizioso quanto necessario: abbattere la migrazione sanitaria.

Ogni anno migliaia di donne del Sud sono costrette a lunghi e costosi viaggi verso il Nord per ricevere cure oncologiche. Beacon punta a invertire questa rotta, offrendo standard di eccellenza clinica e tecnologica direttamente sul territorio, permettendo alle pazienti di curarsi vicino ai propri affetti.

PROGETTO BEACON UNA RETE DIGITALE E CLINICA PER CURARE IL TUMORE AL SENO

Il cuore dell’iniziativa è la creazione di una rete digitale avanzata che colleghi i tre istituti. Questo permetterà non solo lo scambio rapido di dati e consulenze tra i massimi esperti del settore. Ma, anche una “navigazione” della paziente guidata dai risultati (outcome-driven), ottimizzando tempi e modalità di intervento dalla diagnosi alla terapia. All’evento di presentazione interverranno i tre Direttori Generali degli Irccs coinvolti: Massimo De Fino (Crob), Alessandro Delle Donne (Istituto Tumori Bari) e Maurizio Di Mauro (Pascale). La loro presenza sottolinea la compattezza di un fronte comune che vuole trasformare il Sud in un polo di attrazione oncologica di rilievo nazionale.