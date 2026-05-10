Hantavirus, Ministero della Salute: «Nessun rischio pandemia»

1 minuto per la lettura

Hantavirus, il Ministero della Salute rassicura: nessun rischio di nuova pandemia. Il virus è più letale ma poco contagioso. Ecco come si trasmette e cosa sapere

Non c’è alcun rischio di una nuova pandemia e la situazione attuale non è paragonabile a quella vissuta durante l’emergenza Covid-19. A rassicurare è Mara Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta ai microfoni di Rai News24.

Secondo quanto dichiarato, il virus sotto osservazione, l’Hantavirus, presenta caratteristiche molto diverse rispetto al Covid: è potenzialmente più letale, ma decisamente meno contagioso. Un elemento che, al momento, esclude scenari di diffusione su larga scala.

HANTAVIRUS, MODALITÀ DI TRASMISSIONE, IL RUOLO DEI RODITORI



La principale via di trasmissione non è quella aerea, bensì il contatto con fluidi biologici di roditori, in particolare saliva, urina e feci. Solo in minima parte il contagio può avvenire per via interumana o attraverso l’aria.

Questo aspetto rappresenta un fattore chiave nel contenimento del virus, rendendo più semplice il controllo rispetto a patologie altamente trasmissibili come il Covid-19.

INCUBAZIONE LUNGA E ISOLAMENTO PRECAUZIONALE

Un altro elemento distintivo è il lungo periodo di incubazione. Proprio per questo, le autorità sanitarie raccomandano l’isolamento come misura preventiva, utile a ridurre ulteriormente i rischi di diffusione.

La contagiosità, inoltre, non sembra manifestarsi nella fase pre-clinica, ma soltanto con la comparsa dei sintomi, rendendo più efficace l’identificazione dei casi.

NESSUN SINTOMO TRA I PASSEGGERI MONITORATI IN ITALIA



Per quanto riguarda i casi attualmente sotto osservazione, Campitiello ha precisato che i quattro passeggeri monitorati non presentano alcun sintomo.

Un dato che contribuisce a mantenere basso il livello di preoccupazione e conferma l’assenza di criticità immediate per la salute pubblica.