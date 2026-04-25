Sabato perfetto per Marc Marquez nel Gp di Spagna, prima la pole e poi la Sprint a Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Condizioni miste a Jerez con partenza asciutta e ultimi giri sotto il diluvio. Bravo e fortunato lo spagnolo, che cade a cinque giri dalla fine ma rientra prima degli altri per il cambio moto spuntando dietro solamente al sudafricano Brad Binder, poi quarto, e a Francesco Bagnaia (Ducati), secondo, in uscita dai box. Completa il podio Franco Morbidelli (Ducati). Disastro Aprilia: caduta per Marco Bezzecchi e problema ai freni per Jorge Martin dopo poche tornate.

MARQUEZ IN POLE A JEREZ NELLA GARA

Marquez in mattinata si era anche preso la pole position. Lo spagnolo aveva taglia il traguardo in 1’48″087 e precede di 0″140 la Honda del francese Johann Zarco, centrando la pole numero 75 in top class. A completare la prima fila l’azzurro Fabio Di Giannantonio (Ducati), terzo a 1″010. Apre la seconda fila il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 1″028, che si mette dietro gli spagnoli Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono Jorge Martin (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm), Raul Fernandez (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’48″087

alla velocità media di 147.3 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’48″227

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’49″097

2^ fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’49″115

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’49″146

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’49″230

3^ fila

7. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’49″509

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’50″464

9. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’50″524

4^ fila

10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’51″027

11. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’51″110

12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’51″444

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).