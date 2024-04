Ponte sullo Stretto, pronto l'avviso di avvio procedimento esproprio terreni

1 minuto per la lettura

Pronto per l’avvio l’Avviso del procedimento per l’esproprio dei terreni necessari alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina

ROMA – Un passo avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, o almeno per le fasi preliminari alla sua realizzazione. Da domani, 3 aprile 2024, sarà pubblicato sui quotidiani di Sicilia e Calabria l’Avviso di avvio del procedimento per l’esproprio dei terreni necessari alla costruzione dell’opera.

La pubblicazione, come spiega la Società Stretto di Messina, è un passo fondamentale nell’iter autorizzativo dell’opera e conseguente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina dell’aggiornamento del progetto definitivo dell’opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle Autorità competenti e all’avvio della Conferenza di Servizi.

PONTE SULLO STRETTO, AL VIA L’ESPROPRIO DEI TERRENI

Oltre che sui giornali, l’Avviso, corredato del Piano Particellare e dell’Elenco Ditte proprietarie, sarà pubblicato sui siti web della Regione Calabria, della Regione Siciliana e della Società Stretto di Messina, e affisso negli Albi Pretori dei comuni interessati dalla realizzazione dell’opera.

Per quanto riguarda i cittadini interessati, gli stessi avranno 60 giorni per prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni. Per facilitare questo processo, in questa particolare fase intermedia, legata alla pubblicazione dell’Avviso, verrà consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al Piano espropri e formulare eventuali osservazioni. «In tale contesto la società Stretto di Messina – annuncia- l’apertura di “Sportelli informativi” sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione».