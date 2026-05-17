Ad aprile 2026 ancora in crescita i prestiti a famiglie e imprese

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Secondo i dati sui prestiti diffusi dall’Abi, nel mese di aprile 2026 l’accesso al credito da parte delle famiglie italiane è in aumento del 2,7% rispetto allo scorso anno confermando un trend di crescita che dura da oltre un anno

ROMA – Ad aprile, secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi (Associazione bancari italiana), l’ammontare dei prestiti concessi a imprese e famiglie è cresciuto del 2,7% su base annua, confermando la variazione registrata il mese precedente. Un dato che conferma anche come stia proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025. Per le famiglie è il sedicesimo mese consecutivo di incremento e per le imprese è il decimo mese consecutivo di crescita dei prestiti. Infatti, a marzo scorso i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,7%, mentre quelli alle imprese del 2,8%.

Ad aprile il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,02% (+3 centesimi rispetto al mese precedente); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,62% (+24 centesimi rispetto al mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,43% (+6 centesimi rispetto al mese precedente; 4,42% a dicembre 2023).