Elezioni amministrative, il Consiglio dei ministri fissa la data: 24 e 25 maggio 2026

| 19 Febbraio 2026 01:17 | 0 commenti

Il ministro Piantedosi ha comunicato la data per le prossime elezioni amministrative che riguardano 626 comuni di cui 15 capoluoghi: 24 e 25 maggio 2026

Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno.

