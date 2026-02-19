Elezioni amministrative, i Comuni al voto nel Cosentino

2 minuti per la lettura

Il 24 e 25 maggio 2026 si vota per le elezioni amministrative in diversi Comuni del Cosentino, occhi puntati su Castrovillari e San Giovanni in Fiore

COSENZA – Saranno ventuno i Comuni della provincia di Cosenza su 76 comuni calabresi che si recheranno alle urne il 24 e 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative. Si tratta di Buonvicino, Campana, Castrolibero, Castrovillari, Cerzeto, Dipignano, Falconara Albanese, Francavilla Marittima, Grisolia, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Orsomarso, Papasidero, Paterno Calabro, Roggiano Gravina, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, Sant’Agata di Esaro e Tortora.

La maggior parte di queste consiliature giunge alla fine naturale del mandato, altre invece hanno visto i Comuni commissariati oppure la decadenza dei sindaci. I centri più grossi che andranno al voto sono Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nella capitale della Sila è già in campo Marco Ambrogio, marito dell’ex sindaca e neo consigliere regionale Rosaria Succurro.

Occhi puntati anche su Castrolibero. Qui il sindaco Orlandino Greco è nel frattempo divenuto consigliere regionale. Ci sono già due candidati, vale a dire Nicoletta Perrotti attuale assessore comunale e, notizie dell’ultim’ora, Pasquale Villella.

Restando nell’area urbana da segnalare anche i Comuni di Marano Marchesato, San Fili, Dipignano, Paterno Calabro e San Pietro in Guarano. Chissà se l’Unione dei Comuni sarà uno spunto interessante per la campagna elettorale. Nella valle dell’Esaro riflettori su Roggiano Gravina e Sant’Agata d’Esaro.

La fascia jonica registra il voto a Campana, Francavilla Marittima e Mandatoriccio mentre. La costa tirrenica invece fa la voce grossa con Buonvicino, Falconara Albanese, Orsomarso, Grisolia, Papasidero e Tortora. Nella media Valle del Crati alle urne Cerzeto, nella Sibaritide San Lorenzo del Vallo. Da un punto di vista politico è facile prevedere una proliferazione di liste civiche.

Le uniche eccezioni dovrebbero essere San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Nella località più importante del Pollino il centrosinistra tenterà di difendere il forte dando continuità politica e amministrativa alle consiliature di Mimmo Lo Polito.

Nella città di Gioacchino da Fiore il centrodestra invece cercherà di bissare il successo del 2020 che sottrasse alla gauche la storica roccaforte silana. Castrovillari e San Giovanni in Fiore sono gli unici Comuni del Cosentino dove è previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati oltrepassi il 50 per cento dei consensi.