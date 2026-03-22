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Referendum giustizia: Tutti i dati sull’affluenza alle urne nella giornata di domenica 22 marzo 2026. Seggi aperti fino alle 23

E’ del 14,78% il dato dell’affluenza alle ore 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Al momento, il dato riportato sul sito Eligendo, è in aggiornamento ed è relativo a 49.168 sezioni su 61.533.

L’AFFLUENZA IN CALABRIA

In Calabria l’affluenza è del 9,74% con Catanzaro che registra il dato più alto tra le 5 province, il 10,85%. La segue Reggio Calabria con il 9,51% e Cosenza con il 9,74%. Successivamente Crotone con il 9,1% e in fine Vibo Valentia che, alle 12, registra il dato più basso delle province calabresi: 8,74%.

L’AFFLUENZA IN BASILICATA

In Basilicata l’affluenza alle urne alle ore 12 è del 9,84%. Nel dettaglio: Potenza registra l’affluenza maggiore con il 9,94%. Matera è seconda con il 9,66%.

L’AFFLUENZA IN CAMPANIA

In Campania si è recato alle urne il 10,96% degli aventi diritto al voto. E’ Benevento la provincia campana che registra il dato di affluenza più alta alle ore 12: 11,59%. La segue Napoli con l’11,16% e successivamente Salerno con il 10,99%. In coda Avellino con il 10,71% di votanti. La provincia con la percentuale più bassa di votanti, al momento, è Caserta con il 10,20%.

L’AFFLUENZA IN PUGLIA

Rispetto a Calabria, Basilicata e Campania è la puglia la regione con la percentuale di affluenza alle urne (alle ore 12) registrata: 12,12%. Bari in testa: si è recato alle urne il 13,8% di aventi diritto al voto. La seguono Lecce e Brindisi, rispettivamente con il 12,66% e il 12,15%. L’11,67% dei votanti si è recato alle urne a Brindisi, l’11,33% a Taranto. La provincia pugliese con la minor percentuale di votanti, al momento, è Foggia con il 10,38%.

IL VOTO

Seggi aperti fino alle 23 di oggi e domani (23 marzo 2026) dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero.

Questo il testo che gli elettori si troveranno sulla scheda di colore verde domenica 22 e lunedì 23 marzo per il referendum sulla riforma della magistratura: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.