Rende, è corsa ai saldi estivi: negozi affollati e acquisti mirati

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È corsa ai saldi: la parola d’ordine è convenienza, senza rinunciare alla qualità. Il primo weekend offre già una fotografia delle scelte dei consumatori e dei comparti più premiati.

RENDE (COSENZA) – Il primo weekend di luglio segna, come da tradizione, la corsa ai saldi estivi. E anche quest’anno il copione si ripete. Sabato 4 luglio, fin dalle prime ore del mattino, il centro commerciale di Rende e le attività del territorio sono stati letteralmente presi d’assalto per accedere delle promozioni di stagione, attese da settimane per rinnovare il guardaroba, acquistare articoli per la casa o cogliere idee regalo a prezzi più vantaggiosi.

Tra le vetrine si respira un clima di forte fermento. C’è chi arriva con una lista già definita, chi ha rinviato lo shopping per settimane in attesa del cartellino rosso delle occasioni e chi si lascia guidare dall’impulso del momento. Il risparmio non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità, complici il caro vita e l’aumento generalizzato dei prezzi, che hanno imposto maggiore prudenza nelle spese non essenziali. Accanto a loro, però, c’è anche chi non segue il calendario delle promozioni e acquista non appena trova il capo desiderato, senza attendere le riduzioni stagionali.

Saldi estivi 2026: le stime del Centro Studi Confcommercio

Le previsioni confermano un avvio incoraggiante. Secondo le stime del Centro Studi Confcommercio, saranno oltre 300 mila le famiglie calabresi che acquisteranno durante il periodo dei saldi estivi, circa il 40% del totale regionale, con un volume di spesa compreso tra i 58 e i 65 milioni di euro. La spesa media prevista è di circa 195 euro per famiglia e 88 euro per persona, un dato che conferma la volontà dei consumatori di cogliere le occasioni senza rinunciare alla qualità. A trainare gli acquisti restano abbigliamento e calzature, che rappresentano oltre la metà della spesa complessiva. Ma nelle corsie dei negozi trovano spazio anche accessori, libri, articoli sportivi, prodotti per il tempo libero, arredamento e cosmetici dedicati alla stagione estiva.

L’acquisto nei negozi fisici e online

Probabilmente, il dato più significativo riguarda il ruolo dei negozi fisici. Nell’epoca dell’e-commerce, oltre due acquisti su tre continueranno a essere effettuati all’interno dei punti vendita tradizionali. Un segnale importante per il commercio di prossimità, che continua a fare leva sul rapporto diretto con il cliente, sulla consulenza, sulla possibilità di provare un capo e sulla fiducia costruita negli anni. A Rende questa fotografia trova immediata conferma.

Nei negozi di abbigliamento la giornata è iniziata con file davanti agli ingressi già pochi minuti dopo l’apertura. Costumi interi e bikini, copricostumi, sandali e capi d’abbigliamento per uomo, donna e bambino sono tra gli articoli più richiesti in queste prime ore di saldi. L’affluenza è stata da subito significativa. «Ce lo aspettavamo – raccontano alcuni commercianti –. Già dalle nove del mattino avevamo il negozio pieno». A spingere la corsa agli acquisti è anche il timore di non trovare più taglia, colore o modello desiderati, oltre alla volontà di assicurarsi i capi più ricercati.

Cresce l’interesse per l’arredamento

Se l’abbigliamento continua a rappresentare il motore principale delle vendite, cresce l’interesse anche per il settore casa, con una domanda sempre più orientata verso il rinnovo degli ambienti domestici. I consumatori approfittano delle promozioni per acquistare servizi da tavola, posate, complementi d’arredo e piccoli accessori, soluzioni che consentono di rinnovare gli spazi abitativi con una spesa contenuta (considerando sconti che oscillano tra il 30 e il 70%) e coinvolgono famiglie e giovani coppie alle prese con l’arredamento della prima abitazione.

Il settore sportivo e il comparto beauty

Anche il settore sportivo beneficia dell’effetto saldi. L’abbigliamento tecnico e casual registra un incremento delle vendite, soprattutto dai giovani (fascia 10-35 anni), ma con una clientela che comprende anche adulti e sportivi abituali. L’estate influenza inevitabilmente anche il comparto beauty. Le nuove collezioni puntano su make-up waterproof, prodotti illuminanti per valorizzare l’abbronzatura, profumazioni fruttate e tropicali, oltre ai tradizionali solari e ai trattamenti corpo anticellulite, protagonisti delle collezioni stagionali.

Gioiellerie e negozi di articoli da regalo

Esistono però settori che vivono dinamiche differenti. Le gioiellerie e i negozi di articoli da regalo non sono direttamente coinvolti nella stagione dei saldi, ma osservano comunque un flusso costante di clienti grazie al calendario delle cerimonie. Anche qui, tuttavia, le abitudini stanno cambiando. Il matrimonio tradizionale, con grandi ricevimenti e centinaia di invitati, lascia progressivamente spazio a celebrazioni più raccolte e sostenibili. Al contrario, crescono in modo significativo i diciottesimi compleanni, i battesimi, le comunioni, le feste dedicate ai bambini, i baby shower, eventi che sempre più spesso diventano occasioni in cui famiglie e organizzatori investono tempo e risorse. Meno bomboniere costose e maggiore attenzione a dettagli personalizzati, come segnaposto e decorazioni, raccontano una nuova idea di festa. È uno dei cambiamenti più evidenti emersi dopo la pandemia.

Se da un lato le famiglie sono diventate più prudenti nella gestione del bilancio domestico, dall’altro resta forte il desiderio di celebrare ogni traguardo, trasformando l’evento in un momento da vivere pienamente, anche se con formule diverse rispetto al passato. In questo scenario si inseriscono anche comportamenti d’acquisto più impulsivi: visite nate per necessità, come la sostituzione di un modem o l’acquisto di uno smartphone, possono facilmente trasformarsi in vere e proprie sessioni di shopping.

Saldi estivi: termometro di una ripartenza che passa dalle vetrine

I saldi estivi si aprono così come un banco di prova per il commercio locale, termometro di una ripartenza che passa dalle vetrine, ma anche come una corsa contro il tempo: tra occasioni da cogliere e scaffali che si svuotano rapidamente, è proprio nella prima settimana che si concentra una parte decisiva della stagione. E mentre le città si riempiono e le vetrine si accendono di sconti, resta una certezza: la sfida sarà trasformare lo slancio di luglio in un respiro più duraturo per le attività del territorio, oltre la stagione delle promozioni.