Referendum Giustizia, l’affluenza sfiora il 60%, più bassa al Sud

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Sfiora il 60% l’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, dato più alto al centro nord mentre il sud si attesta attorno al 50%

Gli italiani hanno deciso di non disertare le urne e in piena controtendenza con i dati elettorali del recente passato quasi il 60% degli aventi diritto ha deciso di esprimere la propria opinione sul Referendum sulla riforma della Giustizia. Alla chiusura delle urne alle 15 di lunedì 23 marzo complessivamente ha votato il 58,90% degli aventi diritto (quando mancano i dati di più o meno un migliaio di sezioni).

Per quanto riguarda la Calabria il dato si ferma al di sotto della media nazionale fermandosi al 48,30%. Leggermente superiore il dato in Basilicata dove i votanti raggiungono il 53,26%. Mentre poco sopra il 50% (50,35%) si attesta il dato votanti in Campania. Infine, anche in Puglia si è espresso andando alle urne il 52,01% degli aventi diritto.