Trump annuncia: «È in vigore il cessate il fuoco»

ROMA – Il cessate-il-fuoco tra Israele e Iran ha avuto inizio stamani, dopo una notte concitata di attacchi e dichiarazioni: il presidente Usa Donald Trump, con un post sul suo social Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, ha annunciato: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vi prego di non violarlo. Donald J. Trump, presidente degli Stati uniti».

E’, questo, un esito che pochi si sarebbero attesi di vedere quando, ieri sera, l’Iran era stato conseguente lanciando una raffica di missili contro la base Usa in Qatar di al Udeid, in rappresaglia degli attacchi americani contro una serie di siti del programma nucleare della Repubblica islamica. Poche ore dopo l’attacco, che ha provocato festeggiamenti in Iran, si è però capito che i missili iraniani non avevano fatto vittime o danni perché Teheran aveva preavvertito dell’attacco il Qatar che, a sua volta, aveva avvertito gli Stati uniti. Sostanzialmente, il minimo di reazione possibile per la Repubblica islamica.

«Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco completo e totale che porrà fine alla ‘guerra di 12 giornì,» ha scritto ieri sera Trump su Truth. “CONGRATULAZIONI A TUTTI! È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO Completo e Totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e portato a termine le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, al termine delle quali la guerra sarà considerata TERMINATA!» ha continuato. «Ufficialmente, l’Iran inizierà IL CESSATE IL FUOCO e, al termine della 12ms ora, Israele inizierà IL CESSATE IL FUOCO e, al termine della 24ma ora, sarà salutata dal mondo una Fine Ufficiale alla GUERRA DI 12 GIORNI. Durante ciascun CESSATE IL FUOCO, l’altra parte resterà PACIFICA e RISPETTOSA» ha scritto ancora il presidente, che ha fatto i complimenti sia a Israele sia all’Iran per aver dimostrato «resistenza, coraggio e intelligenza» nel porre fine al conflitto armato.

«Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non è successo e non succederà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati uniti d’America e DIO BENEDICA IL MONDO!» ha concluso.

In un altro post, Trump ha affermato che Israele e Iran si sarebbero rivolti in maniera quasi simultanea a lui per trovare la pace. «Israele e Iran sono venuti da me, quasi simultaneamente, e hanno detto: ‘PACE!’ Sapevo che era il momento ORA. Il mondo, e il Medio Oriente, sono i veri VINCITORI! Entrambe le nazioni vedranno un’enorme ONDATA DI AMORE, PACE E PROSPERITÀ nel loro futuro. Hanno così tanto da guadagnare, eppure, tanto da perdere se dovessero allontanarsi dalla via della RETTITUDINE E VERITÀ. Il futuro per Israele e Iran è ILLIMITATO, e ricco di grandi PROMESSE» ha scritto il presidente americano.

Di fronte all’entusiasmo trumpiano, Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l’Iran. “Ieri sera il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato il Gabinetto… per annunciare che Israele ha raggiunto tutti gli obiettivi dell’operazione ‘Leone nascente’ e molto di più”, ha dichiarato il governo in un comunicato, aggiungendo di aver rimosso “una doppia minaccia esistenziale immediata: nucleare e balistica”. “Israele ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e per la loro partecipazione alla rimozione della minaccia nucleare iraniana”, si legge nel comunicato: “Israele risponderà con forza a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”.

L’Iran ha fornito commenti a mezza bocca del ministro degli Esteri Abbas Araghchi e soprattutto cinque ondate di attacchi missilistici contro Israele. In particolare, è stata colpita Bèer Sheva, dove sono state registrate almeno quattro vittime. Cioè l’Iran, come comunicato dallo stesso Araghchi, ha continuato a lanciare i suoi missili fino all’ultimo minuto utile prima dell’inizio della tregua.