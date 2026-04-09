Maltempo, Musumeci: “Stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia”

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Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato lo Stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, primo stanziamento da 50 milioni di euro

ROMA – A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal30 marzo scorso nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi.

Deliberato, si legge in una nota, anche uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

La somma stanziata dal Governo è ripartita tra le Regioni interessate secondo parametri definiti dal Governo e in particolare come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Nel corso dei prossimi giorni si procederà con l’emanazione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate.