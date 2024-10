Jeep Renegade e Compass North Star, ecco la serie celebrativa

2 minuti per la lettura

Si chiama North Star ed è una serie speciale che Jeep ha realizzato per festeggiare un milione di unità di Renegade e Compass vendute in Europa. La nuova gamma si colloca strategicamente tra il livello di allestimento Altitude e il Summit, che incarna l’esperienza premium di alto livello.

DESIGN

Il design è caratterizzato da una combinazione cromatica bicolore. A dominare l’allestimento è il nero, che mette in risalto i dettagli unici di questa edizione, come i cerchi in lega con pneumatici in versione estiva nonché altri elementi interni ed esterni. In particolare, la decalcomania posizionata sul cofano assolve una funzione sia estetica che pratica, riducendo l’effetto abbagliante del sole per il conducente.

Il nero è abbinato a un colore carrozzeria denominato Technogreen, verde metallizzato scuro. Questa tonalità si integra perfettamente con gli elementi esterni neri e si estende agli interni con dettagli più minimal. Ad esempio, dettagli in questa tonalità green si possono notare sulle finiture della plancia e nel tessuto con cuciture a contrasto, a tutto vantaggio dell’armonia estetica complessiva del veicolo.

JEEP RENEGADE E COMPASS NORTH STAR: IL TETTO APRIBILE

Lo spirito 100% Jeep rimane una caratteristica costante in tutti gli allestimenti del marchio, indipendentemente dalla loro forma. Nel caso della versione North Star, sia la Compass che la Renegade vantano elementi unici che riflettono l’essenza open-air di Jeep. Uno di questi è il tetto apribile a doppio pannello di serie, tipicamente rifinito in nero per creare un contrasto riuscito con la tonalità Technogreen. Questo tetto apribile rappresenta l’ennesimo elemento a favore della libertà e dell’avventura da sempre espressi dal brand, evidenziando la volontà di Jeep di offrire un’esperienza a cielo aperto che esalta la voglia di esplorare senza limiti.

JEEP RENEGADE E COMPASS NORTH STAR: ALTRI DETTAGLI …

Altre caratteristiche di questa serie speciale includono le barre sul tetto, i fendinebbia LED, i loghi neri e i badge dedicati, e i vetri oscurati che aggiungono un tocco di raffinatezza in più. I cerchi neri da 18” su Compass e da 17” su Renegade conferiscono un aspetto audace, mentre il sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare semplifica la vita di chi sta al volante, specie in città.

MOTORIZZAZIONI E PREZZI

Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni ibride, senza disponibilità di motori termici. I prezzi della Renegade partono da 35.600 euro e quelli della Compass da 41.350 euro. Ordini al via dal oggi, 10 ottobre 2024.