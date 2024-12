Balenciaga-Lamborghini, e vissero felici e contenti

1 minuto per la lettura

Non è certo la prima volta – e non sarà nemmeno l’ultima – che il mondo dei motori incontra quello della moda. L’ultimo connubio porta all’altare due marchi d’eccezione: da una parte Lamborghini, dall’altra Balenciaga. Per festeggiare le nozze, la celebre maison spagnola ha svelato in questi giorni un capo esclusivo figlio di questo matrimonio: una t-shirt bianca boxy fit a maniche lunghe con impressa una Lamborghini Temerario 2025, la seconda supersportiva ibrida dell’azienda. Un’edizione limitata a 630 esemplari in tutto il mondo, disponibile in punti vendita Balenciaga selezionati oltre che sull’omonimo sito del marchio di moda.

BALENCIAGA-LAMBORGHINI: UNA COLLEZIONE COMPLETA

Si tratta in realtà solo di un antipasto di quella che sarà la collaborazione completa fra Balenciaga e Automobili Lamborghini. Collaborazione che includerà bomber in pelle, giacche racing, t-shirt, pantaloni sportivi, gioielleria, tazze da viaggio nonché le nuove versioni delle iconiche borse Rodeo e Hourglass firmate Balenciaga, impreziosite con il logo scudo, targhette in pelle per bagagli e clochette.

CHI E’ CRISTÓBAL BALENCIAGA

Fondata dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga nel 1917 e stabilitasi a Parigi nel 1937, Balenciaga ha rivoluzionato l’alta moda moderna proponendo innovazioni nella forma e nella tecnica. Dal 2015, con la direzione artistica di Demna, la Maison continua a ridefinire il lusso con le sue collezioni che sfidano i limiti. Oggi Balenciaga propone prêt-à-porter uomo e donna, accessori e oggetti d’arte, fondendo alla perfezione il suo patrimonio storico con la modernità d’avanguardia.