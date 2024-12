Marco Mengoni testimonial della R5 E-Tech electric

1 minuto per la lettura

La R5 E-Tech electric, erede della mitica ed omonima vettura degli anni ’80, ha un nuovo testimonial: Marco Mengoni. Un testimonial d’eccezione, visti i numeri scritti sul suo curriculum: 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, 2.9 miliardi di streaming audio e video, 8 album in studio e 10 tour live. A cui si aggiungono due vittorie al Festival di Sanremo.

“Renault si distingue da oltre 120 anni per essere una Marca empatica ed innovativa – spiegano alla casa madre – il cui obiettivo è sempre stato collegare esseri umani più che collegare luoghi. R5 E-tech Electric trae ispirazione da un passato glorioso, quello dell’iconica R5 del 1972, e si reinventa in chiave contemporanea attraverso un approccio retro-futuristico”.

RENAULT E MARCO MENGONI

Intitolata “Nati per prendersi la scena” e ideata dall’agenzia creativa LePub, la campagna di comunicazione social racconta come Renault 5 e il cantante di Ronciglione trasformano ogni luogo in un palcoscenico, ed è composta da formati statici e video che saranno declinati sui canali social di Renault Italia e di Marco Mengoni durante il 2025.

La collaborazione continuerà anche durante il Tour estivo “Marco negli stadi 2025” che conta già diverse tappe sold out nei principali stadi italiani, di cui Renault sarà Official Partner.