Ecco lo spot di Harrison Ford per Jeep

Da Indiana Jones al piccolo schermo. Ebbene sì, Harrison Ford è il protagonista dello spot pubblicitario Big Game del marchio Jeep, che potete tranquillamente vedere qui:

Nello spot il leggendario protagonista di Frantic, tanto per citare uno dei suoi film più belli, parla del fatto che, con tutte le infinite possibilità che la vita offre, le persone, a differenza delle auto, non hanno il vantaggio di un manuale d’uso che possa aiutare a guidare le loro decisioni. Quindi, alla fine ogni persona sceglie ciò che la rende più felice. ”Scegli ciò che ti rende felice. I miei amici, la mia famiglia, il mio lavoro mi rendono felice. Questa Jeep (Wrangler 4xe) mi rende felice… anche se mi chiamo Ford. Questo è il mio manuale d’uso. Esci là fuori. Scrivi il tuo”.

Intitolato “Owner’s Manual”, lo spot è stato diretto dal regista James Mangold (“A Complete Unknown”, “Ford v Ferrari”, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, “The Wolverine”), e prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis.



OLIVIER FRANÇOIS, STELLANTIS

“Insieme a Harrison Ford e James Mangold, abbiamo lavorato a stretto contatto per creare un film intimo che si distinguesse per la sua natura tranquilla, diversamente da ciò che gli spettatori si aspettano dagli spot pubblicitari di Big Game, ma molto coerente con molti dei nostri film passati per l’evento nel corso degli anni”, dice Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Sono molto orgoglioso di questa creazione interna, una novità per Stellantis per uno spot pubblicitario di Big Game. Stabilisce un nuovo standard e crea un modo più significativo e autentico di collaborare con gli artisti più rispettati del settore”

“Ho accettato questa collaborazione per merito della sceneggiatura”, racconta Harrison Ford. “È una comunicazione molto diretta sulla vita, in un parallelismo naturale con i SUV Jeep, un aggancio logico. Non mi ha richiesto di ripresentarmi, sottolineando il fatto che nella mia vita sono stato molte cose e sono conosciuto per progetti o ruoli specifici. È solo una chiacchierata tranquilla da parte di qualcuno che condivide un’idea. Adoro il modo in cui si è sviluppato”.