Lamborghini Accademia Neve, 10 anni di adrenalina

2 minuti per la lettura

Giù il sipario sull’edizione 2025 di Lamborghini Accademia Neve, un evento che quest’anno ha celebrato dieci anni di emozioni e performance nella suggestiva cornice di Livigno, nelle Alpi italiane. Gli ospiti internazionali, provenienti da tutto il mondo, si sono sfidati sulle superfici ghiacciate, mettendo alla prova le proprie abilità di guida con tre modelli iconici, tra cui il nuovo Super SUV Urus SE, la supersportiva V12 Revuelto e la all-terrain Huracán Sterrato.

ESERCIZI TECNICI

Guidati dagli istruttori del team Lamborghini Squadra Corse, gli ospiti hanno eseguito esercizi tecnici e manovre avanzate, sperimentando appieno la potenza, la trazione e l’agilità dei modelli Lamborghini anche su superfici a bassa aderenza. Grazie a Bridgestone, Partner Tecnico Ufficiale di Lamborghini, che ha fornito pneumatici premium Blizzak LM005 progettati su misura e ottimizzati per neve e ghiaccio, i partecipanti hanno potuto esplorare appieno il potenziale dinamico delle vetture.

NON SOLO PRESTAZIONI

L’esperienza ha offerto non solo adrenalina su ghiaccio e neve, ma anche momenti di comfort e relax curati nei minimi dettagli. L’hospitality ha arricchito ulteriormente l’esperienza, tra soggiorni in strutture esclusive, una cucina gourmet e la lounge VIP Lamborghini con vista sul tracciato, dove gli ospiti hanno potuto rigenerarsi tra una sessione di guida e l’altra. Qui, Sonus faber ha arricchito l’esperienza installando due impianti OMNIA, regalando un’atmosfera sonora coinvolgente. Inoltre, durante la seconda cena presso l’hotel, gli ospiti hanno avuto la possibilità di immergersi in un’esperienza sonora autentica a bordo di Temerario, con sessioni personalizzate pensate per valorizzare le avanzate capacità acustiche di Sonus faber all’interno dell’abitacolo. Tutte le serate hanno trovato il loro epilogo perfetto con cene raffinate in location suggestive, tra cui un accogliente chalet di montagna.

LAMBORGHINI ACCADEMIA NEVE, APPUNTAMENTO A GIUGNO

Il programma Accademia proseguirà nella sua edizione estiva con due appuntamenti: i corsi Mach I e Mach II, entrambi disponibili sia a giugno che a ottobre, che si terranno presso il circuito di Vallelunga.