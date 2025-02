Alfa Romeo e Noemi, viva gli sposi 

1 minuto per la lettura

Finito Sanremo, fatto il matrimonio. Parliamo di quello fra Alfa Romeo e Noemi, una delle protagoniste della rassegna canora, oltre che voce molto amata nel panorama musicale italiano. In occasione di questa 75° edizione del Festival la cantante ha portato sul palco il brano “Se t’innamori muori”, un pezzo che racconta il coraggio di abbandonarsi all’amore vivendo pienamente le emozioni, anche quelle che rendono più vulnerabili.

I VALORI ALFA ROMEO

“Alfa Romeo si riconosce nello stile e nella forza espressiva che l’artista riesce a trasmettere in maniera unica attraverso i suoi brani e in particolare nel brano in gara al Festival della canzone italiana”, spiegano alla casa del Biscione. Per questo motivo è stata scelta l’Alfa Romeo Junior per affiancare Noemi nel video musicale di “Se t’innamori muori”. “La vettura apre e chiude la scena, come una testimone silenziosa delle emozioni dell’artista che, in un viaggio con sé stessa, accoglie finalmente il sentimento amoroso, senza paura né maschere”.

IL TOUR DI NOEMI

Il brano portato in gara da Noemi a Sanremo sarà contenuto nel suo nuovo album dal titolo “Nostalgia”, in uscita il 28 febbraio 2025. Il prossimo 20 dicembre la cantautrice salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma non prima di essersi esibita nei teatri italiani tra novembre e dicembre.

A pochi mesi dal lancio, Junior ha superato quota 22.000 ordini con un mix BEV del 21%. Un risultato che va oltre le previsioni – dicono alla Alfa Romeo – e che dà molta fiducia in vista del completamento della gamma, grazie all’arrivo della versione Ibrida Q4. Fra l’altro anche un’ottima partenza in vista dell’imminente debutto commerciale in Giappone e Australia.