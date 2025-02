Lamborghini Polo Storico festeggia 10 anni. Ecco come  …

2 minuti per la lettura

Dieci anni di Lamborghini Polo Storico celebrati con quattro grandi eventi che partiranno già in questo mese di febbraio e termineranno a ottobre. Ma cos’è il Lamborghini Polo Storico? Un luogo nato nel 2015 che non solo custodisce l’archivio della Casa del Toro, ma è anche la realtà che si occupa del restauro e del processo di Certificazione di Autenticità, prezioso valore aggiunto al pedigree delle già preziose vetture di Sant’Agata Bolognese. Farci un salto è qualcosa di davvero unico perché si può veramente vedere da vicino la maestria e l’artigianalità con cui sono state costruite le Lamborghini, dalla Superleggera del 1963 alla Temerario di oggi.



PRIMO APPUNTAMENTO A ST.MORITZ

Il primo appuntamento in calendario avrà luogo il 21 febbraio a St. Moritz. I festeggiamenti inizieranno nel ristorante Balthazar Downtown che per l’occasione si trasformerà in luogo di ritrovo dove gli appassionati del Marchio potranno incontrarsi e celebrarne l’heritage. Contestualmente, sulle piste ghiacciate del lago di St. Moritz si svolgerà l’annuale edizione di The I.C.E dove sono attese due vetture, di proprietà di collezionisti, molto speciali della storia Lamborghini.

SECONDO APPUNTAMENTO A ROMA

Il secondo appuntamento sarà a Roma dal 24 al 27 aprile in occasione della prima edizione del Concorso di eleganza di Anantara, evento di respiro internazionale organizzato dall’omonima catena di alberghi di lusso italiane che animerà il cuore della Capitale.

TERZO APPUNTAMENTO IN CALIFORNIA

Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach, in California, è da sempre uno dei momenti più importanti per il mondo delle vetture storiche. L’edizione 2025, che sarà dal 16 al 18 agosto, non può non fare parte delle tappe celebrative per i 10 anni di attività del Polo Storico, che sarà presente nel contesto di Villa Lamborghini con una serie di iniziative esclusive di intrattenimento ed incontro con i suoi clienti.

IL QUARTO APPUNTAMENTO DEL LAMBORGHINI POLO STORICO

Infine, dal 23 al 26 ottobre, il Polo Storico Lamborghini sarà presente ad Auto e Moto d’Epoca, storica fiera nata a Padova e oggi ospitata presso Bologna Fiere, che attira appassionati da tutta Europa. Un’opportunità esclusiva per incontrare collezionisti e clienti, celebrando il decennale del Polo Storico con uno stand dedicato.

“In questi dieci anni, il Polo Storico Lamborghini si è affermato come punto di riferimento nella valorizzazione e tutela del nostro heritage”, ha dichiarato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini. “Celebrare questo traguardo significa rendere omaggio alla passione che rende uniche le nostre vetture, proiettandoci verso il futuro. E proprio insieme ai nostri clienti e collezionisti vogliamo festeggiare, perché il loro contributo è essenziale per mantenere viva la nostra eredità automobilistica. Il Polo Storico continuerà a crescere, diventando sempre più centrale nella conservazione della nostra storia e nella cura delle Lamborghini di oggi, destinate a diventare le classiche di domani”.

