Opel Corsa Yes, l’edizione speciale è servita

Si chiama YES ed è la nuova edizione speciale della Opel Corsa disponibile con tre nuovi colori esclusivi, Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red. Ma non si tratta solo di questo. Numerose caratteristiche della versione GS di livello superiore sono incluse di serie a un prezzo interessante, mentre è possibile scegliere tra l’ibrido a 48 volt o il motore a combustione.

“La Opel Corsa è ultramoderna, emozionante e, se lo si desidera, completamente elettrica”, spiega Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia. “Un’utilitaria che sta al passo con i tempi e a cui i clienti dicono “YES, of Corsa!” con convinzione. A prezzi interessanti, gli amanti di Opel Corsa possono guidare un’auto dal carattere particolarmente forte e ben equipaggiata. E il modo per arrivarci è molto semplice: online da casa in pochi clic”.

PREZZI DA 24.400 EURO IN SU

Con prezzi che partono da 24.400 euro (tutti i prezzi sono chiavi in mano in Italia, IPT esclusa) è possibile infatti configurare facilmente la variante desiderata online e in pochi clic. L’aspetto elegante della Opel Corsa YES è ulteriormente esaltato dal tetto nero di serie, così come dal Blitz nero sul frontale Opel Vizor e dalla scritta CORSA sul posteriore. Il modello speciale in edizione limitata viene fornito anche con cerchi in lega bicolore da 16 pollici di serie. I dettagli degli interni che si abbinano al rispettivo colore esterno sono forniti in colore verde, blu o rosso.