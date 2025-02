Toyota C-HR, debutta la versione Lounge Hero

2 minuti per la lettura

Si chiama Lounge Hero ed è il nuovo allestimento che Toyota introduce per il suo Suv C-HR, e con cui manda in pensione il precedente Lounge Premiere. Cosa cambia? Anzitutto il look, ora caratterizzato dalla combinazione di colori bi-tone+ a cui si aggiungono le finiture intorno alla griglia anteriore in tinta con la carrozzeria, così come lo spoiler del paraurti posteriore. Il tutto accompagnato dai nuovi cerchi da 19 pollici grigio opaco.

Debutta inoltre il nuovo colore Metal Oxide in abbinamento alle combinazioni bi-tone e bi-tone+ di vari allestimenti. Colore che conferisce una finitura cromata profonda e premium e un sottile effetto cangiante alle linee della silhouette coupé del Toyota C-HR.

INTERNI

Gli aggiornamenti si estendono anche nell’abitacolo, con i sedili anteriori realizzati in un mix di pelle sintetica e suede in colore rosso Bordeaux intenso e accentuato da cuciture multicolore. Il pomello del cambio in Liquid Black, così come le finiture delle portiere e della console anteriore, aggiungono un tocco di dinamismo, insieme ai rivestimenti delle portiere in pelle scamosciata sintetica premium. Nella parte posteriore, la palette Bordeaux è eseguita in una combinazione di materiali in PVC e Samara.

TOYOTA C-HR: MOTORIZZAZIONI

Per il 2025, Toyota C-HR offre la possibilità di scegliere tra la motorizzazione Hybrid e la Plug-in Hybrid su tutta la gamma. Infatti, è possibile optare tra la più recente tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione 1.8 Hybrid 140 e la versione Plug-in 2.0 Hybrid 223. In questa variante il C-HR vanta un line-up in grado di esprimere un doppio DNA: quello di veicolo elettrico a zero emissioni di scarico per i viaggi brevi e quello di ibrido ultra-efficiente per i viaggi più lunghi. Ha un’autonomia di 66 km nel ciclo combinato WLTP, che sale a circa 100 km in condizioni di guida urbana (WTLP EAER City). Le due motorizzazioni sono disponibili nella sola trazione anteriore FWD.

Tutte le versioni del C-HR beneficiano infine del Toyota T-Mate, che include la terza generazione della gamma Toyota Safety Sense di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, di serie. L’ampia gamma di sistemi Toyota T-Mate aiuta a prevenire gli incidenti, fornisce protezione in caso di impatto e assiste il conducente nelle manovre, sia in fase di parcheggio che di guida nel traffico.