Nuovo Piaggio Liberty, la città in tasca

Dopo il debutto ufficiale sulla passerella di Eicma 2024, ora è il momento del lancio commerciale. Il nuovo Piaggio Liberty sta atterrando in questo momento sulle concessionarie Piaggio nelle sue tradizionali tre versioni 50, 125 e 150 cc, e con un listino prezzi che parte da 2.599 euro.

TECNOLOGIA AL TOP

Pur mantenendo tutte le caratteristiche che ne hanno decretato il successo fin dal 1997, la nuova versione porta in dote un ricco allestimento tecnologico che comprende l’ampio display digitale a colori da 5,5”, il nuovo faro a LED a sviluppo orizzontale e un manubrio dalla forma studiata per aumentare ulteriormente la facilità e il comfort di guida.

PIAGGIO LIBERTY: DUE SOLI ALLESTIMENTI

Le tre iconiche cilindrate 50, 125 e 150 sono declinate in due diversi allestimenti: Liberty e Liberty S (Sport), quest’ultimo caratterizzato da finiture più grintose e sportive. Il tutto in due sole colorazioni per la versione di ingresso (Bianco Luna e Nero Abisso) e in quattro tonalità per il Liberty S: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Come dicevamo la versione 50 cc è proposta al prezzo di 2.599 euro, mentre il Liberty 125 e il 150 rispettivamente a 2.999 e 3.099 euro.

Nella gamma di accessori spicca il nuovo bauletto da ben 31 litri, che beneficia del nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido che non richiede l’installazione di alcun kit accessorio.