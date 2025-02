Alfa Romeo Intensa, la serie speciale che mancava

5 minuti per la lettura

Si chiama Intensa la nuova serie speciale che Alfa Romeo ha ideato per esaltare la propria gamma. Lo spirito che ha animato la sua realizzazione è racchiuso nella famosa frase di Orazio Satta Puliga, responsabile tecnico di Alfa Romeo dalla fine della Seconda guerra mondiale: “L’Alfa Romeo non è una semplice fabbrica di automobili: le sue auto sono qualche cosa di più che automobili costruite in maniera convenzionale. È una specie di malattia, l’entusiasmo per un mezzo di trasporto. È un modo di vivere, un modo tutto particolare di concepire un veicolo a motore. Qualcosa che resiste alle definizioni. I suoi elementi sono come quei tratti irrazionali dello spirito umano che non possono essere spiegati con una terminologia logica”.

TONALE INTENSA

La Tonale INTENSA presenta cerchi in lega bicolore da 20″ dal design inedito, con finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura opaca in grigio scuro Dark Miron. Gli esterni hanno un aspetto spiccatamente sportivo, contraddistinti dalle modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco, le esclusive pinze freno nere con la firma Alfa Romeo in oro chiaro e i doppi terminali di scarico cromati (disponibili nella versione Plug-in Hybrid Q4).

Tre le colorazioni disponibili: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio antracite. Anche la plancia si presenta con un esclusivo rivestimento in Alcantara con cucitura a contrasto di color cuoio, ambient light multicolore e con il nuovo volante bicolore con accenti color cuoio e impuntura a contrasto color cuoio.

Le motorizzazioni disponibili sono Ibrida Plug-In Q4 da 280 Cv con cambio automatico a 6 rapporti, Ibrida da 160 Cv con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, e Turbo Diesel da 130 Cv con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

ALFA ROMEO STELVIO INTENSA

Stelvio INTENSA si distingue per i cerchi in lega opachi con finiture oro chiaro da 20 pollici e pinze dei freni nere anch’esse con dettagli in oro chiaro. L’estetica degli esterni è impreziosita dal tricolore sugli specchietti laterali ed è disponibile nei colori Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (Pastello). Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle con supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono che si estendono alla plancia, ai pannelli delle portiere e i sedili posteriori.

Il binomio cromatico è presente anche sul volante dove inserti specifici color cuoio si sposano con il rivestimento in alcantara nero. Tra le caratteristiche tecniche spiccano le sospensioni SDC (Synaptic Dynamic Control), che garantiscono una dinamica di guida precisa agile. Stelvio INTENSA è proposta in abbinamento alla motorizzazione turbo Benzina GME da 280 Cv, sia con trazione integrale che posteriore, ed ai motori JTDM da 210 (AWD) e 160 Cv (RWD).

ALFA ROMEO GIULIA INTENSA

Non meno affascinante è Alfa Romeo Giulia INTENSA, che si caratterizza per i cerchi in lega diamantati da 19 pollici in due tonalità con finitura opaca e le pinze dei freni nere impreziosite da dettagli in oro chiaro. Il design distintivo della Giulia è completato dal tricolore sulle calotte degli specchietti laterali. I colori disponibili includono Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello).

Gli interni conferiscono grande qualità e ricercatezza grazie all’utilizzo di materiali di pregio, come la pelle sulla plancia e i pannelli delle portiere. I sedili in pelle, con un supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono, aggiungono un tocco elegante e sportivo. Il binomio cromatico è presente anche sul volante dove inserti specifici color cuoio si sposano alla perfezione con il rivestimento in alcantara nero. Gli elementi in alluminio, tra cui i pedali sportivi e i paddle shift, completano un interno.

La Giulia INTENSA è anche dotata di un ampio display TFT da 12,3 pollici, oltre a un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici dotato di navigazione ed il sistema audio Harman Kardon. Le motorizzazioni comprendono il motore benzina da 280 Cv disponibile sia a trazione posteriore che integrale, il JTDM da 210 cavalli con trazione integrale, e il JTDM da 160 cavalli a trazione posteriore.

JUNIOR INTENSA

Junior INTENSA propone cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità e dettagli in oro chiaro. Il kit carrozzeria, in nero lucido con dettaglio in oro, ne esalta ulteriormente la sportività. La vettura è disponibile nei colori Nero Tortona e Rosso Brera, mentre all’interno l’atmosfera è caratterizzata da un elegante uso del color cuoio: il logo Alfa Romeo è ricamato sui poggiatesta anteriori e le cuciture cuoio impreziosiscono i pannelli delle portiere, il volante ed il bracciolo centrale dove risiede la firma INTENSA ricamata in evidenza a caratterizzazione dell’allestimento.

I sedili con un’elegante traforatura in grigio antracite sono rivestiti in Alcantara, materiale che avvolge anche la plancia e tunnel centrale, per un ambiente ricercato. La Junior INTENSA include anche il Techno Pack per una comodità di guida superiore. In termini di motorizzazione, questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 Cv, Ibrida Q4 da 145 CV, oppure in versione elettrica da 156 Cv.