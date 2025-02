Porsche & Ducati Experience, piccoli piloti crescono

1 minuto per la lettura

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni per il Porsche & Ducati Experience, il corso di guida dedicato agli amanti delle due e delle quattro ruote in programma il prossimo 28 e 29 giugno. Da una parte la gamma Ducati (ad eccezione della famiglia Panigale), dall’altra le nuovissime 911 Carrera e 911 Carrera GTS, oltre a Cayenne e Cayenne Coupé. In mezzo tanta passione, e soprattutto il desiderio di saper guidare correttamente sia un’auto che una moto.

IL PORSCHE EXPERIENCE CENTER FRANCIACORTA

Tutti i veicoli saranno a disposizione dei partecipanti nella suggestiva cornice del Porsche Experience Center Franciacorta. La struttura è uno dei nove PEC (Porsche Experience Center) esistenti al mondo, nonché il più grande di tutti come estensione e servizi offerti. Grazie ai suoi cinque differenti tracciati, dalla velocità, alla bassa aderenza, all’offroad, il Porsche Experience Center Franciacorta è un luogo che non ha eguali nel panorama motoristico italiano.

UN CORSO PER TUTTI

Il corso è pensato per chiunque, dai principianti ai piloti più esperti. Mezza giornata sarà dedicata agli esercizi con le moto, mentre la seconda parte sarà riservata alle auto, così da poter apprendere al meglio tutti i segreti della guida sicura di entrambi i mondi. I partecipanti impareranno come tenere la giusta posizione sia in sella che al volante, come utilizzare lo sguardo nella maniera corretta, come sfruttare al massimo la potenza frenante di entrambi i mezzi e come gestire situazioni di emergenza in modo sicuro e consapevole. La didattica del Porsche & Ducati Experience relativa alla guida in moto è stata progettata e sviluppata per tutte le tipologie di motociclisti, da chi desidera migliorare il proprio livello di guida, a tutti coloro che desiderano testare le dotazioni tecnologiche della gamma Ducati.