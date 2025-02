Un nuovo Direttore Qualità per Lamborghini

2 minuti per la lettura

Automobili Lamborghini ha un nuovo Direttore Qualità. Si chiama Andrea Costantini e fin ora ha maturato più di 20 anni di esperienza ricoprendo diversi ruoli all’interno della Casa di Sant’Agata Bolognese, Costantini porta con sé una conoscenza approfondita dell’azienda e delle sue dinamiche, un valore aggiunto importante per affrontare al meglio il nuovo ruolo.

In un’azienda come Automobili Lamborghini, punto di riferimento nel segmento del lusso che fa dell’eccellenza uno degli aspetti più importanti nel rapporto con i clienti, quello del Direttore Qualità è una figura centrale.

IL CURRICULUM DI ANDREA COSTANTINI

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna, Costantini ha iniziato la sua carriera nel settore automotive in realtà come VM Motori e Aprilia Moto. Arriva in Automobili Lamborghini nel 2002, ricoprendo per oltre venti anni incarichi di crescente responsabilità in ambito Produttivo. Dal 2002 al 2004 si occupa della industrializzazione e delle Tecnologie della nuova Linea di assemblaggio della Gallardo; dal 2004 contribuisce alla creazione del primo dipartimento di Pre Series Center (PSC) e si occupa della industrializzazione dei nuovi modelli.

Nel 2006 passa alla gestione diretta della Produzione, prima come Responsabile delle linee di assemblaggio veicoli, poi di tutta la Produzione fino alla delibera finale di prodotto. Dal 2021 assume anche la responsabilità del Manufacturing Engineering.

La nuova posizione in Automobili Lamborghini arriva dopo un periodo di formazione ed affiancamento di sei mesi presso il dipartimento di Qualità Audi in Germania.

LEGGI ANCHE: Lamborghini ha un nuovo Head of Motorsport



PARLA ANDREA COSTANTINI

“Per Automobili Lamborghini, la qualità è prima di tutto una responsabilità e un impegno nei confronti dei nostri clienti, che nutrono aspettative altissime verso i nostri prodotti”, spiega Costantini. “La cura maniacale dei dettagli, l’approccio sartoriale alla manifattura e l’impiego di tecnologie all’avanguardia sono tratti distintivi della nostra esclusività e garantiscono un’esperienza senza eguali. Ad oggi la sfida più grande è affrontare l’evoluzione tecnologica e la crescente complessità del settore, che richiedono un’attenzione costante per assicurare la piena conformità delle nostre vetture alle normative vigenti e alle diverse regolamentazioni internazionali.”