Bosch Battery Lock: tempi duri per i ladri di batterie di e-bike

1 minuto per la lettura

Si chiama Battery Lock ed è un sistema messo a punto da Bosch in grado di garantire che la batteria dell’eBike non possa più essere utilizzata in caso di furto, rendendola inutile per i ladri. “La batteria è uno dei componenti più preziosi delle eBike”, spiega Gregor Dasbach, Responsabile Digital Business di Bosch eBike System. “Con Battery Lock, i ciclisti ottengono una funzione di sicurezza intelligente che li aiuta a proteggere ancora meglio la loro eBike contro i furti e a parcheggiarla senza pensieri. L’ampliamento del nostro portafoglio di protezione digitale contro i furti rappresenta un grande passo avanti verso la nostra visione. Una visione volta a garantire che nessuna eBike con un sistema Bosch venga rubata in futuro”.

BATTERY LOCK: UNA PROTEZIONE DIGITALE AGGIUNTIVA

Di solito le batterie rimovibili come PowerTube e PowerPack sono protette meccanicamente da un lucchetto. Battery Lock fa di più, completa questa protezione a livello digitale. Quando il sistema viene attivato nell’app eBike Flow, la batteria, una volta spenta l’eBike, si blocca automaticamente . Se una batteria bloccata viene poi inserita in un’altra eBike dotata di sistema intelligente, il supporto motore si disattiva e l’eBike diventa inutilizzabile per il ladro. Un ottimo stratagemma che rende inutile la rivendita della batteria e riduce il rischio di furto.

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE

“Per Battery Lock possono essere utilizzate contemporaneamente più chiavi digitali: lo smartphone con l’app eBike Flow e i display Kiox 300 o Kiox 500”, assicurano alla Bosch. “Queste chiavi digitali sono gestite in modo flessibile con l’app eBike Flow. Per esempio, se si desidera condividere la batteria con amici o familiari, Battery Lock può anche essere disattivato. Battery Lock è inoltre compatibile con tutte le batterie o combinazioni di batterie del sistema intelligente. Funziona anche con le DualBatteries e il PowerMore 250 Range Extender. Meglio di così …