All’asta la Ferrari di Donald Trump

Mai come in questi giorni una notizia del genere suscita clamore. Il sito americano Rockstar Car Auctions ha messo all’asta una Ferrari F430 Coupé del 2007 con livrea Rosso Corsa, interni in pelle marrone e finiture in carbonio appartenuta a Donald Trump. Tombola. La base d’asta è di 1 milione di dollari tondo tondo e per fare le offerte online sul sito www.rockstarcarauction.com c’è tempo fino al prossimo 9 marzo.

LA FERRARI DI TRUMP: SOLO 9400 MIGLIA

La macchina ha soltanto 9.400 miglia e ha tutta la documentazione in regola, con tanto di certificato di proprietà originale firmato dall’attuale Presidente degli Stati Uniti. Fra l’altro sembra che la supercar abbia anche ottime condizioni meccaniche per poter essere immediatamente guidata da colui che se la aggiudicherà.

NON SOLO FERRARI …

La Ferrari di Trump è stata anche sotto i riflettori del “Ferrari Cavallino Classic Sports Sunday”, un prestigioso evento organizzato a Mar-a-Lago. “L’eredità di Trump si è rafforzata dopo il suo storico ritorno, rendendo quest’auto un investimento legato alla storia americana – spiegano alla Rockstar Car Auctions, a Boca Raton, in Florida. “Veicoli comparabili di proprietà di Trump, come la sua Lamborghini Diablo VT Roadster, hanno raggiunto un valore da tre a quattro volte superiore a quello di mercato, sottolineando l’importanza degli asset basati sulla provenienza”.