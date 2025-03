Hyundai cambia nel Marketing & Communication

1 minuto per la lettura

Hyundai Italia ha nominato Matteo Montibeller come nuovo Head of Marketing & Communication Department. Forte di una solida esperienza nel mondo automotive e nel settore dei beni di largo consumo in ambito marketing e sales, Montibeller prende la guida della divisione Marketing & Communication di Hyundai con l’obiettivo di aumentarne la notorietà ed il posizionamento sul mercato italiano.

IL SUO PASSATO

Laureato in Economia all’Università Cattolica, Montibeller ha ricoperto diverse posizioni nel corso della sua carriera, in Italia ma anche all’estero, in primarie aziende come BMW, FCA, PSA e Stellantis dove, recentemente, era Global Director of Brand Content di DS Automobiles. Matteo Montibeller riporta direttamente a Francesco Calcara – Presidente e CEO di Hyundai Italia – e si occuperà di implementare le attività di marketing e comunicazione per contribuire a far crescere il brand nel mercato italiano, lavorando in sinergia con la neonata Direzione PR & Eventi guidata da Giulio Marc D’Alberton.

COSI’ IL CEO DI HYUNDAI

“Diamo tutti un grande benvenuto a Matteo nel rinnovato team italiano di Hyundai” – ha commentato Francesco Calcara, Presidente & CEO. “In un periodo estremamente complesso e in continua evoluzione come quello che stiamo vivendo, Matteo sarà prezioso per contribuire a far evolvere il brand Hyundai sul mercato italiano, sfruttando le sue esperienze fatte in diverse realtà automotive e potendo contare sulla sua creatività e capacità analitica. Sotto la sua guida, Hyundai punta a crescere in termini di riconoscibilità ed apprezzamento da parte del pubblico. Sono certo che Matteo saprà essere una risorsa preziosa in questo impegnativo percorso che ci attende ma che, allo stesso tempo, ci entusiasma”.