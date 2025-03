Lancia e le donne, al via la campagna “Insieme per Proteggere”

2 minuti per la lettura

Al via la nuova campagna intitolata “Insieme per proteggere” dedicata alle donne, con cui Lancia vuole far conoscere a un pubblico sempre più ampio il numero anti violenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, completamente dedicato alle vittime di violenza e stalking. Il 1522 è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, gratuito e garantisce pieno anonimato, offrendo supporto e assistenza a chiunque ne abbia bisogno, attraverso operatrici specializzate pronte ad ascoltare e aiutare. Il servizio è accessibile tramite chiamata telefonica o chat sul sito ufficiale, fornendo informazioni sui centri anti violenza e orientando le vittime verso percorsi di tutela e protezione.

INSIEME PER PROTEGGERE

Declinata sui canali digital e OOH, Lancia ha sviluppato la campagna in collaborazione con l’agenzia creativa 777, caratterizzandola con il claim “Insieme per proteggere”. Al nuovo progetto ha aderito con entusiasmo l’attrice Cristiana Capotondi, costantemente impegnata in iniziative sociali a favore delle donne e già protagonista della campagna “Punch” realizzata dal marchio Lancia nel 2022. Allora l’opinione pubblica venne scossa dalle immagini forti, e al contempo eleganti, di un suggestivo cortometraggio che invitava tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura incentrata sui valori di amore e rispetto.

GUARDA IL VIDEO

La stessa call to action si ritrova nel nuovo video digital “Insieme per proteggere” diretto dal regista Ago Panini. Visibile al link in alto, il video apre con una sequenza che mostra gli interni della Nuova Lancia Ypsilon, l’erede dell’iconico modello, sequenza che però si interrompe dall’esplosione di un airbag rosa ripreso in una slow motion estremamente elegante. Chiara ed efficace l’analogia tra i dispositivi di sicurezza presenti sull’auto e gli strumenti adatti a contrastare la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza di fornire protezione e supporto adeguati a chi ne ha bisogno.

UN AIRBAG ROSA SCENDE IN PIAZZA

Oltre che nella pianificazione digitale, nel piano media curato da Starcom, l’immagine dell’airbag rosa campeggerà anche nelle grandi piazze italiane, quale affissione 3D di forte impatto visivo, facendo riflettere su un tema troppo spesso sottovalutato o ignorato.

Il piano di affissione coinvolge 9 maxi impianti digitali 3D posizionati in punti strategici ad alto traffico, con 5 installazioni a Milano, tra cui The Corner, e 4 a Roma. La campagna sarà on air fino al 15 marzo, portando il messaggio di Lancia in luoghi simbolici delle due città. A Milano, i maxi schermi illumineranno aree centrali come i Navigli e Corso Vittorio Emanuele, mentre a Roma saranno visibili in punti chiave come Via Piave, Via dei Romagnosi e Lungotevere Castel Sant’Angelo. Un’operazione di forte impatto visivo per sensibilizzare il pubblico su un tema che non può essere ignorato.